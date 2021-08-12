При заражении ковидом лечащие астму люди имеют шанс не болеть в тяжелой форме

Согласно крупному исследованию, проведенному USC и Kaiser Permanente в Южной Калифорнии, астматики, у которых болезнь находится под постоянным контролем, имеют менее тяжелые последствия COVID-19, чем пациенты с неконтролируемой астмой.
Результаты, опубликованные в «Журнале аллергии и клинической иммунологии: на практике» , предполагают, что пациенты с астмой - особенно те, кому требуется клиническая помощь, - должны продолжать принимать лекарства от астмы во время пандемии COVID-19, сообщает medicalxpress.com.
«Любой человек, страдающий астмой, должен продолжать работать со своим врачом, чтобы убедиться, что он получает лучшее лечение от астмы, что приводит к лучшему контролю над астмой и снижает вероятность тяжелых исходов COVID-19», - сказал Чжанхуа Чен, со-руководитель. автор исследования и доцент кафедры народонаселения и общественного здравоохранения Медицинской школы им. Кека при Университете Южной Калифорнии.
Примерно 25 миллионов американцев страдают астмой - потенциально серьезным респираторным заболеванием перед лицом широко распространенной передачи COVID. Число астмы составляет примерно 1 из 13 американцев, в том числе 8% взрослых и 7% детей.
Сотрудничество USC / Kaiser Permanente дало исследователям возможность оценить влияние нарушений дыхания на исходы COVID среди населения с равным доступом к медицинскому обслуживанию.
С 1 марта по 31 августа 2020 года исследователи собрали данные о 61 338 пациентах с COVID-19, используя электронные медицинские записи из Kaiser Permanente, Южная Калифорния. Средний возраст составлял 43,9 года; 54% составляли женщины, а 66% - латиноамериканская раса / этническая принадлежность.
Медицинские коды использовались, чтобы определить, были ли у этих пациентов астма или хроническая обструктивная болезнь легких до постановки диагноза COVID-19. Исследователи также разделили данные дальше: «активная» группа учитывала всех пациентов, которые были клинически посещены по поводу астмы в течение последних 12 месяцев, а «неактивная» группа - тех, кто этого не делал.
В общей сложности 2751 пациент находились в группе неактивной астмы по сравнению с 2775 в активной группе. Кроме того, у 820 пациентов в анамнезе была ХОБЛ. Пациенты в группе активной астмы имели значительно более высокие шансы на госпитализацию, потребность в интенсивной респираторной поддержке и госпитализации в течение 30 дней после постановки диагноза COVID-19 по сравнению с пациентами, у которых в анамнезе не было астмы или ХОБЛ.
ХОБЛ в анамнезе была связана с более высоким риском госпитализации, необходимостью интенсивной респираторной поддержки и смертью в течение 60 дней после COVID-19. Примечательно, что исследователи не обнаружили более высокой вероятности смерти в течение 60 дней для активной группы астмы.
«Это исследование вышло за рамки изучения влияния астмы на исходы COVID-19 и вместо этого было сосредоточено на том, как исходы COVID-19 могут измениться для пациентов с астмой в зависимости от их уровня контроля астмы», - сказала автор исследования Анни Х. Сян из департамента Kaiser Permanente в Южной Калифорнии. исследований и оценок.
«Мы также увидели, что даже у пациентов с активной астмой, если они принимали лекарства от астмы, их шансы на ухудшение исходов от COVID-19 уменьшались, что демонстрирует, насколько важны эти лекарства».