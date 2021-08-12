Китайский агрегатор DiDi заманивает водителей такси из Бердска 8400 рублей за 12 часов работы

На новосибирский рынок вышел китайский агрегатор DiDi, который набирает водителей такси. Сервис уже работает в 38 городах России. Таксисты придерживаются мнения, что на рынке произойдут значимые изменения.
Водители недовольны действиями монополистов «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» и ожидают более выгодных условий и повышения зарплаты от китайского сервиса. Пассажиры тоже хотят уменьшения цен.
В июле в чатах таксистов стала появляться информация о наборе водителей для регистрации в новом сервисе. Таксопарки хотят зарегистрировать под себя как можно больше людей, чтобы получать свой процент.
Таксисты придерживаются мнения, что на рынке произойдут значимые изменения.
На сайте компании говорится, что в DiDi Global Inc входит сразу несколько организаций, предлагающие помимо сервиса такси доставку грузов, прокат велосипедов и финансовые услуги.
Компанию основал долларовый миллиардер Чэн Вэй. До DiDi он работал в Alibaba Group. Didi Chuxing было основано в 2012 году. Сейчас Чэн Вэю принадлежит 7% акций компании и 15,4% голосующих прав. В числе инвесторов агрегатора такси – японская Softbank Group (21,5%), американская Uber Technologies (12,8%), китайская Tencent (6,8%).
Cервис обслуживает примерно 600 миллионов пользователей в мире, а количество поездок в сутки достигло 60 миллионов. В нашей стране в сервисе числится 116 тысяч водителей и 4 тысячи таксопарков.
-Неделю назад позвонил представитель агрегатора Didi. Приглашают меня на работу. Сказали, что в октябре-ноябре они зайдут в Новосибирск, - поделился с "Курьер. Среда. Бердск" водитель Яндекс.Такси Игорь.
Сервис обещает гарантированную выплату - 8 400 рублей за 12 часов работы при условии выполнения 40 поездок.
-Если сравнить с Яндексом, чтобы принести домой около 4 000 рублей, нужно тоже ездить примерно 12 часов. Плюс заправить машину, отремонтировать её. В дом чистыми получается 3500 рублей. Это если по Новосибирску, и если в ночь. С учетом надбавок, дальних поездок, - говорит Игорь.
По оценке водителя, для пассажиров поездки могут стать намного дешевле. По аналогии с тем, как заманивал пассажиров сервис Ситимобил. Но будут наверняка и свои нюансы.
- Не факт, что для водителя будут такие выплаты, потому что 40 заказов зачастую трудно выполнить. Тем более, что на рынке есть конкуренция в виде популярного и востребованного Яндекс такси. Не факт, что наберется нужное количество заказов, - отмечает водитель из Бердска.