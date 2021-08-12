Третья доза прививки от коронавируса даст надежную защиту от новых видом штамма вируса - ученые

Группа экспертов обнаружила, что нейтрализующие антитела, полученные с помощью одной дозы вакцины Пфайзер были менее эффективными при нейтрализации ключевых вариантов беспокойства, например, бета (первая идентифицированный в Южной Африке) вариант. Однако вторая доза, особенно у тех добровольцев, которые ранее были инфицированы SARS-CoV-2, резко увеличила ответы нейтрализующих антител к вариантам вируса (и, следовательно, потенциальную защиту) до уровня, сопоставимого с уровнями, наблюдаемыми для исходного штамма SARS-CoV. -2.
Это говорит о том, что дополнительная стимуляция, даже с использованием вакцин, содержащих исходный штамм коронавируса, повысит защиту от вызывающих озабоченность вариантов, сообщает medicalxpress.com.
Результаты, опубликованные сегодня в журнале Science Translational Medicine , были частью более широкого исследования PANTHER, в котором изучались медицинские работники в течение длительного периода времени и их подверженность COVID-19, а также влияние этой прошлой инфекции и вакцинации на их иммунитет.
Исследование финансировалось за счет гранта для быстрого реагирования на COVID-19 от UKRI и при поддержке Ноттингемского центра биомедицинских исследований NIHR позволило проследить когорту медицинских работников из Доверительного фонда больниц Ноттингемского университета с начала пандемии.
Команда определила меньшую группу медицинских работников (в когорте PANTHER), которым была сделана прививка с помощью инъекции Pfizer. Около половины из них были предварительно подвержены естественному воздействию вируса, а половина - нет. Затем команда сравнила реакцию антител у этих людей.
Они смотрели на реакцию антител до дозы вакцины, после первой дозы вакцины и после второй дозы вакцины.
Профессор Джонатан Болл из Школы естественных наук при университете и один из ведущих исследователей исследования сказал: «Мы показали, что люди с прошлой инфекцией вырабатывали больше антител после каждой дозы вакцины, чем те, кто не подвергался воздействию. Мы также показали, что этот повышенный ответ антител был более эффективным против некоторых вызывающих озабоченность вариантов, таких как бета- и гамма-варианты.
«По сути, естественная инфекция имитировала эффекты дополнительной дозы вакцины, и наши данные ясно показывают, что это дополнительное антигенное воздействие дает дополнительный импульс к общему ответу антител, убивающих вирус, который более эффективен против вызывающих озабоченность вариантов. Наши результаты подтверждают план правительства Великобритании провести осенью бустерный укол как эффективную стратегию защиты людей от этих вариантов».
Бен Оливере, профессор ортопедической травмы из медицинского факультета университета, который организовал исследование медицинских работников, и старший автор объяснил: «Наличие доступа к информации об инфекции в течение более года до того, как вторая доза вакцины сделана. можно идентифицировать эффекты предыдущей инфекции SARS-CoV-2 по сравнению с эффектами вакцины на ответы антител ».
Профессор Ана Вальдес, один из ведущих исследователей в когорте PANTHER и один из ведущих авторов, сказала: «Наши данные показывают, что иммунитет, вызванный инфекцией SARS-CoV-2, вероятно, приводит к более низким уровням защиты от вариантов, вызывающих озабоченность, но вакцинация значительно увеличивает уровни вариантных нейтрализующих антител. Точно так же люди, которые не были инфицированы SARS-CoV-2, должны завершить курс первичной и бустерной вакцинации. Наши данные также показывают, что таким образом обеспечивается отличная защита от основных вариантов, вызывающих озабоченность . "
Доктор Ричард Урбанович, в настоящее время работающий в Ливерпульском университете и один из ведущих авторов, объясняет, как команда использовала безопасный, но эффективный метод для проверки потенциала уничтожения вирусов антител, присутствующих в крови медицинских работников.
Он сказал, что они «использовали модифицированный мышиный вирус, который излучает свет, когда попадает внутрь клетки, и покрыл его поверхность спайковым белком SARS-CoV-2. Эта система, называемая псевдотипированием, позволяет нам« поменять »спайк белок различных вариантов, что позволяет нам тестировать антитела, полученные от медицинских работников, против нескольких вариантов, вызывающих озабоченность».
Псевдотипы использовались для множества различных вирусов в лаборатории и являются отличным инструментом для исследования того, как вирус проникает в клетку.
«Показания просты - если у медицинского работника есть нейтрализующие антитела, они блокируют проникновение вируса в клетку, и свет не излучается. Если у них нет нейтрализующих вирус антител, тогда псевдотипы попадают в клетку, и мы можем измерить свет, который они излучают однажды внутри".