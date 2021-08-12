Лимонная вода с имбирем: что делает напиток секретным оружием
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Лимонная вода с имбирем: что делает напиток секретным оружием

5:01:438/12/2021Фото: pixabay.com
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Группа исследователей из Мюнхена изучила влияние различных продуктов на слюну и, следовательно, на иммунную систему человека.

Лимон и имбирь помогают слюне бороться с бактериями

Они обнаружили, что определенные продукты активируют ферменты в слюне, которые уничтожают бактерии.

Наша слюна важна не только для расщепления пищи. Он также защищает нас от болезнетворных микроорганизмов, попадающих в организм через рот. Потому что слюна содержит антимикробные молекулы.
Исследователи из Технического университета Мюнхена и Института биологии пищевых систем им. Лейбница обнаружили, что определенные продукты могут влиять на слюну таким образом, что она производит больше этих защитных молекул, пишет focus.de.
В мини-исследовании изучалось влияние ароматизаторов на слюну.
Исследователи давали одиннадцати испытуемым жидкости с разными вкусами: кислые, сладкие, горькие, умами, соленые, пряные, с покалыванием и онемением. Затем они исследовали образцы слюны.

Результат мини-исследования: лимонная кислота увеличивала уровень лизоцима в слюне до десяти раз. Лизоцим - это фермент, уничтожающий бактерии. Резкий 6-гингерол, содержащийся в имбире, увеличивал количество гипотиоцианата в слюне втрое. Это также имеет противомикробный эффект.

Лимон и имбирь помогают слюне бороться с бактериями
Таким образом, исследование предполагает, что комбинация лимона и имбиря оптимально поддерживает слюну в борьбе с бактериями. Помните: чаще наслаждайтесь лимонно-имбирной водой! Кстати, в нем также много полезного витамина С.

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