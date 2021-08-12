Пандемия «ближе к началу, чем к концу»: вакцинировано лишь 15% землян и стремительно множатся новые вирусы

Доктор Бриллиант выступил с резким предупреждением и подчеркнул необходимость повторных инъекций для пожилых людей. «Я думаю, что мы ближе к началу, чем к концу <пандемии>, и это не потому, что вариант, который мы рассматриваем сейчас, будет длиться так долго», - сказал д-р Бриллиант новостному каналу CNBC.
«Если мы не вакцинируем всех в более чем 200 странах, все равно будут новые варианты».
Эксперт по болезням отметил, что около 100 стран вакцинировали всего пять процентов своего населения.
Он предсказал, что Covid станет «навсегда вирусом», подобным вирусу гриппа, широко известному как грипп, пишет express.co.uk.
Недавнее исследование Имперского колледжа Лондона показало, что люди, получившие обе дозы вакцины Covid, примерно на 49 процентов меньше подвержены риску заражения вирусом по сравнению с непривитыми.
Это происходит на фоне сообщений, указывающих на то, что большинство госпитализаций и смертей в США происходят среди непривитых, при этом количество случаев в день достигает шестимесячного максимума.
Вариант Дельта, происходящий из Индии, является движущей силой инфекций.
Согласно последним данным, вариант Дельта на 40-60 процентов более передаточен, чем Альфа, и почти в два раза более передаваем, чем исходный штамм.
Доктор Бриллиант сказал, что вариант Дельта «может быть самым заразным вирусом» из когда-либо существовавших.
Эпидемиолог предупредил о возможности появления еще многих вариантов в будущем.
«Я действительно предупреждаю людей, что это вариант Дельты, и у нас не закончились греческие буквы, поэтому, возможно, это еще не все», - сказал д-р Бриллиант CNBC.
«А это означает, что вакцинируйте всех - не только в вашем районе, не только в вашей семье, не только в вашей стране, но и во всем мире».
С приближением осени разговор о бустерных шотах стал актуальным.
Д-р Бриллиант сказал, что людям в возрасте 65 лет и старше следует делать ревакцинацию «немедленно - так же быстро, как и перевозить вакцины в те страны, у которых не было очень высоких шансов их купить или получить к ним доступ».