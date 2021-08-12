Известная маска Тутанхамона оказалась не его маской: почему?

Египетский профессор Джоанн Флетчер сделала потрясающее открытие во время съемок документального фильма Odyssey «Долина царей: Золотой век Египта». Она утверждала, что знаменитая маска Тутанхамона изначально была сделана для другого известного правителя и, возможно, даже принадлежала королеве Нефертити. Изучая оригинальные фотографии, сделанные после открытия неповрежденной гробницы Тутанхамона Говардом Картером в 1922 году, профессор Флетчер сказал, что недавнее исследование выявило «одну деталь, о которой давно забывают», сообщает express.co.uk.
Она сказала: «Недавние исследования сосредоточились на одной особенности, о которой давно забывают, - а именно на явно проколотых ушах.
"Было высказано предположение, что эта маска изначально была сделана для кого-то другого.
"Исследования показывают, что Тутанхамон не носил серьги после детства. Так что к 20 годам, когда он умер, его уже не изображали с проколотыми ушами».
Профессор Флетчер сказал, что «маска не была сделана для взрослого фараона мужского пола», добавив, что его лицо Тутанхамона было «привито» к маске Нефертити.
Но она, похоже, задела нервы некоторых экспертов в Египте, которые не согласны с этим.
Бывший министр древностей доктор Захи Хавасс сказал Al-Monitor: «Теория Флетчера о прокалывании ушей необоснованна, потому что все правители 18-й династии носили серьги в период своего правления.
«На маске нет имени королевы Нефертити, что было подтверждено немецким археологом, когда он исследовал ее, когда область подбородка маски восстанавливалась после того, как она была повреждена еще в октябре 2015 года».
Между тем, Хусейн Абдель Базер, директор Музея древностей Александрийской библиотеки, признал, что «всегда были споры о маске Тутанхамона».
Он добавил: «Это правда, что некоторые из сокровищ, найденных в гробнице Тутанхамона, принадлежали не ему, а другим правителям в период Амарны. Но маска действительно принадлежала ему.
«Что касается пирсинга ушей, это было естественным и обычным делом среди королей. Серьги не ограничивались женщинами или детьми в случае Тутанхамона.
"Также стоит упомянуть, что некоторые правители Древнего Египта завладели сокровищами предшествовавших им царей и приписали их себе.
"Но это то, что можно проверить путем экспертизы.
«В случае с золотой маской Тутанхамона дело обстоит иначе, потому что на ней есть небольшое указание на то, что она могла принадлежать кому-то другому».
Но Бассам аль-Шамаа, гид и писатель-египтолог, говорит, что погребальные маски не всегда изображали фараонов, для которых они были созданы.
Он заявил, что они обычно принимали форму бога Осириса, бога смерти и воскресения.
Г -н аль-Шамаа продолжил: «Среди древностей, найденных в гробнице Тутанхамона, были серьги, и поэтому мы не могли предположить, что маска принадлежала женщине или, в частности, Нефертити».
Он сказал: «Королева Нефертити была не матерью Тутанхамона, а женой его отца, и поэтому маловероятно, что он получит ее вещи».