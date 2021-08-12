Ошеломленные исследователи обнаружили век происхождения гиганта Серне-Аббаса

Гигант Серне-Аббас, фигура высотой 180 футов, высеченная мелом на вершине холма Дорсет, сбивала с толку археологов и историков на протяжении многих поколений, и многие не понимали, почему он был создан. Он стал культовым местом в английской сельской местности и часто упоминается как «Грубый человек» - из-за его деталей, особенно вокруг частной территории гиганта. Но новое исследование теперь точно определило, когда был впервые создан геоглиф, и историки могут определить вероятный период времени, из которого он появился, сообщает express.co.uk.
В нем утверждается, что Rude Man был создан в позднесаксонский период, что стало неожиданностью для исследователей, поскольку на сегодняшний день не существует подобных известных меловых фигур, относящихся к тому периоду времени.
Майк Аллен, геоархеолог, работавший с Национальным фондом для лучшего понимания Rude Man, сказал: «Это не то, что ожидалось. Многие археологи и историки думали, что он был доисторическим или постсредневековым, но не средневековым. Все были неправы, и это делает эти результаты еще более захватывающими».
Мартин Папуорт из Национального фонда отметил, что в прошлом месяце он был «ошеломлен» результатами исследования, добавив, что, по его мнению, это место относится к 17 веку.
Г-н Папворт добавил в Guardian: «Он не доисторический, он не римский, он вроде саксонского средневекового периода».
Проект осуществлялся в течение последних 12 месяцев, и исследователи использовали «высокотехнологичный анализ отложений», чтобы по-новому взглянуть на Rude Man.
Часто ожидалось, что Грубый человек будет из того же времени, что и другой известный геоглиф, в том числе Длинный человек из Уилмингтона в Восточном Суссексе, который восходит к 16 веку, как предполагают отчеты.
Г-н Аллен продолжил: «Археологи хотели пометить меловые холмы на один и тот же период.
«Но вырезание этих фигур не было отдельным этапом - все они отдельные фигуры местного значения, каждая из которых рассказывает нам что-то об этом месте и времени».
Анализ гиганта Серне-Аббас показал, что он образовался после траншей на глубине менее метра в склоне холма, прежде чем сверху был добавлен измельченный мел.
Местный фольклор утверждает, что половой акт поверх интимной зоны мужчины может помочь паре зачать ребенка.