Ошеломленные исследователи обнаружили век происхождения гиганта Серне-Аббаса
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ошеломленные исследователи обнаружили век происхождения гиганта Серне-Аббаса

4:01:068/12/2021,CLIVE HAMMONDФото: GETTY
0

Археологи были ошеломлены после того, как совершили прорыв в определении того, когда был впервые создан Гигант Черне Аббас.

Прорыв в археологии: ошеломленные исследователи обнаружили находку происхождения гиганта Серне-Аббаса

Гигант Серне-Аббас, фигура высотой 180 футов, высеченная мелом на вершине холма Дорсет, сбивала с толку археологов и историков на протяжении многих поколений, и многие не понимали, почему он был создан. Он стал культовым местом в английской сельской местности и часто упоминается как «Грубый человек» - из-за его деталей, особенно вокруг частной территории гиганта. Но новое исследование теперь точно определило, когда был впервые создан геоглиф, и историки могут определить вероятный период времени, из которого он появился, сообщает express.co.uk.

В нем утверждается, что Rude Man был создан в позднесаксонский период, что стало неожиданностью для исследователей, поскольку на сегодняшний день не существует подобных известных меловых фигур, относящихся к тому периоду времени.

Майк Аллен, геоархеолог, работавший с Национальным фондом для лучшего понимания Rude Man, сказал: «Это не то, что ожидалось. Многие археологи и историки думали, что он был доисторическим или постсредневековым, но не средневековым. Все были неправы, и это делает эти результаты еще более захватывающими».

Мартин Папуорт из Национального фонда отметил, что в прошлом месяце он был «ошеломлен» результатами исследования, добавив, что, по его мнению, это место относится к 17 веку.

Г-н Папворт добавил в Guardian: «Он не доисторический, он не римский, он вроде саксонского средневекового периода».

Проект осуществлялся в течение последних 12 месяцев, и исследователи использовали «высокотехнологичный анализ отложений», чтобы по-новому взглянуть на Rude Man.

Часто ожидалось, что Грубый человек будет из того же времени, что и другой известный геоглиф, в том числе Длинный человек из Уилмингтона в Восточном Суссексе, который восходит к 16 веку, как предполагают отчеты.
Г-н Аллен продолжил: «Археологи хотели пометить меловые холмы на один и тот же период.

«Но вырезание этих фигур не было отдельным этапом - все они отдельные фигуры местного значения, каждая из которых рассказывает нам что-то об этом месте и времени».

Анализ гиганта Серне-Аббас показал, что он образовался после траншей на глубине менее метра в склоне холма, прежде чем сверху был добавлен измельченный мел.

Местный фольклор утверждает, что половой акт поверх интимной зоны мужчины может помочь паре зачать ребенка.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Гигант Серне-Аббас
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Удивительно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ошеломленные исследователи обнаружили век происхождения гиганта Серне-Аббаса
4:01:06 8/12/2021
Ошеломленные исследователи обнаружили век происхождения гиганта Серне-Аббаса
Препарат лираглутид для похудания снижает риск сердечных заболеваний
3:31:11 8/12/2021
Препарат лираглутид для похудания снижает риск сердечных заболеваний
Третья доза прививки от коронавируса даст надежную защиту от новых видом штамма вируса - ученые
3:01:22 8/12/2021
Третья доза прививки от коронавируса даст надежную защиту от новых видом штамма вируса - ученые
Известная маска Тутанхамона оказалась не его маской: почему?
2:31:11 8/12/2021
Известная маска Тутанхамона оказалась не его маской: почему?
Как избавиться от плохой кармы: пять правильных шагов для жизни настоящим с чистого листа
2:01:56 8/12/2021
Как избавиться от плохой кармы: пять правильных шагов для жизни настоящим с чистого листа
При заражении ковидом лечащие астму люди имеют шанс не болеть в тяжелой форме
1:31:47 8/12/2021
При заражении ковидом лечащие астму люди имеют шанс не болеть в тяжелой форме
С Днем ВВС самые топовые поздравления и картинки для настоящих мужчин
1:16:47 8/12/2021
С Днем ВВС самые топовые поздравления и картинки для настоящих мужчин
Почему женщине сложно отпустить недоступных мужчин: 5 причин и почему лучше это сделать
1:01:43 8/12/2021
Почему женщине сложно отпустить недоступных мужчин: 5 причин и почему лучше это сделать
У трех знаков зодиака случится огромная любовь 11 по 16 августа 2021 года
12:31:45 8/12/2021
У трех знаков зодиака случится огромная любовь 11 по 16 августа 2021 года
Состояние Джона Траволты: у Grease Star поразительное состояние - актер владеет 6 самолетами
12:15:05 8/12/2021
Состояние Джона Траволты: у Grease Star поразительное состояние - актер владеет 6 самолетами