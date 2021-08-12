Когда обрезать розы - главные советы, чтобы сохранить ваши розы здоровыми

Сохранение здоровья роз важно для того, чтобы способствовать их отрастанию и регулировать скорость, с которой это происходит. Обрезка колючих стеблей и легких цветков розы - ключ к созданию яркого, объемного и аккуратного куста, но когда вам следует ухаживать за розами?
Когда обрезать
Независимо от того, есть ли у вас вьющиеся розы или кустарник английской розы, растущий в вашем саду, лучшее время для ухода за большинством разновидностей этого классического английского цветка - конец зимы или ранняя весна - примерно в феврале и марте, когда они готовы к летнему цветению, рассказывает express.co.uk.
Важно проверить сорт розы, который у вас есть, прежде чем приступить к обрезке, поскольку они требуют разных методов ухода, хотя общее практическое правило - обрезать после цветения.
Плетистая роза и установившаяся плетистая роза
Обрезка плетистой розы важна для сохранения структуры вашего растения и создания красивого покрытия поверхности, по которой оно взбирается.
Установившаяся роза - это роза, которая цветет два или более лет, и обрезка этого сорта является ключом к тому, чтобы он продолжал расти еще много лет.
Рекомендуется обрезать плетистую розу, когда начинается первый рост, что обычно происходит в период с января по февраль, но это можно сделать и в конце марта, если вы не можете найти время, чтобы забраться в сад и подрезать заранее.
Английская кустовая роза
Обеспечение процветания вашей розы - одна из ключевых задач обрезки, которая жизненно важна, если вы выращиваете английскую кустовую розу.
Английские розы выращивают от природы энергично, и кустарники могут стать большими и длинноногими, если их оставить без присмотра.
Обрезка этого сорта роз наиболее эффективна в конце зимы / начале весны.
Лучшие советы:
Обрежьте свои розы летом после цветения, чтобы сконцентрировать энергию растения на новом росте, удалив отцветшие цветы и ветви.
Старые садовые розы имеют тенденцию к выгибанию, поэтому им нужно достаточно места. Укорочение стеблей просто для ограничения распространения портит их изящную форму, поэтому будьте осторожны, чтобы не перерезать дугообразные розы.
Как обрезать
Роза бывает разных сортов: кустистая, прямостоячая или элегантно изогнутая, а также может быть короткой или высокой.
Обрезать розы проще, чем вы думаете, поскольку этим английским фаворитам требуется всего несколько простых инструментов, чтобы держать их в хорошем состоянии.
При обрезке роз используйте перчатки, чтобы избежать порезов шипами или травм, и держите секаторы острыми, чтобы срезы были чистыми при обрезке стеблей.
Для больших стеблей используйте пилу или сучкорез.
Удаление частей растения в период отсутствия цветения - лучший способ обрезки, и его можно делать по-разному, в зависимости от того, с каким сортом розы вы имеете дело.
Как обрезать кустовую розу
Если вы выращиваете кустовую розу с одним цветком, Королевское садоводческое общество советует обрезать куст летом, когда цветение завершится.
Они также рекомендуют удалить одну или две ветви из центра растения, если это вызывает накопление старой непродуктивной древесины, которая переполняет розу.
Длинноногую кустовую розу, которая выглядит голой у основания, можно обрезать, удалив один или два стебля почти до уровня земли, чтобы стимулировать новый рост у основания куста.
Многократно цветущие кустовые розы
Приручите сильные новые ростки зимой, обрезав английские розы до роста предыдущего сезона на 30–50 процентов их длины.
Обязательно укоротите сильные боковые побеги до пары бутонов зимой, чтобы стимулировать обильный рост, когда розовые цветы распускаются в начале лета.
Лучшие советы:
Летом мертвые цветы отцветают, чтобы на их месте вырастали новые яркие лепестки.
Взрослые растения требуют легкой обрезки каждую зиму, удаляя мертвые стебли и обрезая живые до основания, чтобы они зацвели летом.
Весной подкармливайте все обрезанные розы удобрениями и мульчируйте садовым компостом или навозом.