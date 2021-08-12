Препарат лираглутид для похудания снижает риск сердечных заболеваний

Симптомы включают учащенное сердцебиение, боль или дискомфорт в груди и головокружение. В частности, два жира, эктопический и висцеральный жир, оказывают значительную нагрузку на сердце, но исследователи считают, что одно лекарство для похудания может снизить оба жира, тем самым защищая жизненно важный орган.
Наука установила важную связь между весом и риском преждевременной смерти, при этом исследования показали, что форма тела, особенно яблочная или грушевидная, может значительно повлиять на риск смертности. Висцеральный жир связан с более высоким риском смерти, потому что внутренние жировые отложения окутывают органы брюшной полости глубоко внутри тела, создавая опасность для здоровья. Исследователи нашли один распространенный препарат для похудания, который может защитить сердце , уменьшая количество опасных жиров в организме, пишет express.co.uk.
Клиническое исследование, проведенное исследователями из Юго-западного медицинского центра штата Юта, показало, что обычно назначаемое лекарство для похудания нацелено на жир, который может помочь сохранить здоровье сердца.
Исследование показало, что у взрослых с избыточным весом и высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний прием препарата лираглутид в сочетании с изменением образа жизни значительно снижает риск сердечных осложнений.
Исследователи объяснили это тем, что препарат значительно снижает уровень висцерального и эктопического жира в организме.
В то время как висцеральный жир хранится в брюшной полости, эктопический жир хранится в тканях, которые обычно содержат небольшое количество жира, таких как печень, скелетные мышцы, сердце и поджелудочная железа.
Кроме того, висцеральный жир выделяет химические вещества, которые, как известно, вызывают системное воспаление, тем самым увеличивая риск многих осложнений для здоровья.
Увеличение веса в средней части тела обычно указывает на большее количество висцерального жира, что делает большее соотношение талии и бедер значительным фактором риска сердечного приступа.
Параг Джоши, доцент кардиологии и старший автор исследования, сказал: «В нашем исследовании использовались новейшие технологии визуализации для оценки различных жировых компонентов в организме.
«Основным результатом было значительное уменьшение висцерального жира у пациентов без диабета, но с избыточным весом или ожирением.
«Эти результаты показывают потенциал лечения лираглутидом для значительного снижения риска хронических заболеваний среди населения».
Для исследования команда вводила инъекцию лираглутида один раз в день 185 участникам в течение 40 недель.
Результаты, опубликованные в журнале Lancet Diabetes and Endocrinology, показали, что влияние лираглутида на уменьшение жировых отложений было в два раза эффективнее в тканях брюшной полости и в шесть раз эффективнее в печени.
Исследователи также отметили, что препарат снижает уровень глюкозы в крови натощак и снижает воспаление у всех участников, у большинства из которых исходный уровень сахара в крови был нормальным.
Результаты исследования перекликаются с анализом 2016 года, который выявил более низкую частоту смерти от сердечно-сосудистых причин, нефатального инфаркта миокарда или нефатального инсульта у пациентов, получавших лираглутид.
Джоши добавил: «Наши результаты помогают добавить возможный механизм того, почему лираглутид полезен для сердечно-сосудистых заболеваний, а также демонстрируют его преимущества для людей без диабета.
«Избыточный висцеральный жир и эктопический жир являются ключевыми факторами развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. По-прежнему сложно выявить тех, кто относится к группе повышенного риска, чтобы предложить им лечение в дополнение к изменениям образа жизни, таким как диета и упражнения ».
Согласно Health Harvard, способы улучшить здоровье сердца включают:
10-минутная прогулка: сердце - это мышца, и, как и любую другую мышцу, упражнения укрепляют ее.
Употребление фруктов или овощей: пять порций фруктов и овощей в день, по-видимому, снижают риск сердечного приступа и инсульта.
Ешьте орехи: орехи не только богаты белком, но и содержат полезные для сердца вещества.
Часто мойте руки: поддержание чистоты рук может помочь предотвратить болезни, которые могут быть тяжелыми для сердца.