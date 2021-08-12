Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 августа 2021 в России и мире

• День Военно-воздушных сил РФ (День ВВС)
• Международный день молодёжи (International Youth Day)
• Всемирный день слона (World Elephant Day)
• День встреченного рассвета
• Праздник иконы Божией Матери Оконская
• День памяти мученика Иоанна Воина
• Собор Самарских святых
• День памяти преподобного Анатолия Оптинского
• День персонального компьютера (IBM PC Day) - США
• День матери (Queen Mother`s Birthday) - Таиланд
• День виниловой пластинки (Vinyl Record Day) - США
• День среднего ребенка (National Middle Children`s Day) - США
• День жульена с картошкой фри (National Julienne Fries Day) - США
• День отца - Бразилия
• Дидгороба - Грузия
• День библиотек - Индия
• Славное двенадцатое (Glorious Twelfth) - Великобритания
• День негосударственных добровольных общественных объединений (NGO Day) - Иран
• День сотрудника уголовно-исполнительной системы - Кыргызстан
• День национального гимна «Кими га ё» - Япония
• День фанатов бейсбола (Baseball Fans Day) - США
• День водителя грузовика (Truck Driver Day) - США
• Именины у Валентина, Луки, Анатолия, Германа, Иоанна, Павла, Максима, Прокула, Ефива, Ангелины
• Силин день (Сила и Силуан)
Важные даты
1479 в Москве освящён Успенский собор, возведённый по образцу Успенского собора XII века во Владимире.
1792 Екатерина II утвердила приговор русскому публицисту и издателю Н. И. Новикову – 15 лет тюрьмы.
1824 поэт Александр Пушкин выслан из Одессы. В пору михайловского затвора он создал лучшие свои произведения. В 1826 году Николай I вызвал его в Москву и снял с него опалу.
1840 на Царскосельской железной дороге близ станции Царское Село произошло столкновение двух пассажирских поездов. Погибло 7 человек, 78 было ранено.
1851 в США запатентована швейная машинка
1928 в Москве открылся Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького.
1952 тринадцать осужденных по делу об Еврейском антифашистском Комитете, среди которых было несколько видных еврейских поэтов (Л. Квитко, П. Маркиш, Д. Бергельсон, Д. Гофштейн), были казнены в СССР, и эта казнь известна также как «Ночь казнённых поэтов».
1953 в СССР прошли испытания первой в мире водородной бомбы
1955 вышло Постановление СМ СССР о начале работ и исследований в области создания ядерной авиационной силовой установки.
1959 в СССР разрешена продажа в кредит товаров «длительного пользования».
1981 началась продажа персональных компьютеров IBM PC с операционной системой DOS 1.0.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend