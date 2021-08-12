Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 августа 2021 в России и мире
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 августа 2021 в России и мире

7:40:348/12/2021Фото: pxhere
0

Все праздники и важные памятные даты России и мира на 12 августа 2021 года.

слон
12 августа - Всемирный день слонов

• День Военно-воздушных сил РФ (День ВВС)
• Международный день молодёжи (International Youth Day)
• Всемирный день слона (World Elephant Day)
• День встреченного рассвета
• Праздник иконы Божией Матери Оконская
• День памяти мученика Иоанна Воина
• Собор Самарских святых
• День памяти преподобного Анатолия Оптинского
• День персонального компьютера (IBM PC Day) - США
• День матери (Queen Mother`s Birthday) - Таиланд
• День виниловой пластинки (Vinyl Record Day) - США
• День среднего ребенка (National Middle Children`s Day) - США
• День жульена с картошкой фри (National Julienne Fries Day) - США
• День отца - Бразилия
• Дидгороба - Грузия
• День библиотек - Индия
• Славное двенадцатое (Glorious Twelfth) - Великобритания
• День негосударственных добровольных общественных объединений (NGO Day) - Иран
• День сотрудника уголовно-исполнительной системы - Кыргызстан
• День национального гимна «Кими га ё» - Япония
• День фанатов бейсбола (Baseball Fans Day) - США
• День водителя грузовика (Truck Driver Day) - США
• Именины у Валентина, Луки, Анатолия, Германа, Иоанна, Павла, Максима, Прокула, Ефива, Ангелины
• Силин день (Сила и Силуан)

Важные даты

1479 в Москве освящён Успенский собор, возведённый по образцу Успенского собора XII века во Владимире.
1792 Екатерина II утвердила приговор русскому публицисту и издателю Н. И. Новикову – 15 лет тюрьмы.
1824 поэт Александр Пушкин выслан из Одессы. В пору михайловского затвора он создал лучшие свои произведения. В 1826 году Николай I вызвал его в Москву и снял с него опалу.
1840 на Царскосельской железной дороге близ станции Царское Село произошло столкновение двух пассажирских поездов. Погибло 7 человек, 78 было ранено.
1851 в США запатентована швейная машинка
1928 в Москве открылся Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького.
1952 тринадцать осужденных по делу об Еврейском антифашистском Комитете, среди которых было несколько видных еврейских поэтов (Л. Квитко, П. Маркиш, Д. Бергельсон, Д. Гофштейн), были казнены в СССР, и эта казнь известна также как «Ночь казнённых поэтов».
1953 в СССР прошли испытания первой в мире водородной бомбы
1955 вышло Постановление СМ СССР о начале работ и исследований в области создания ядерной авиационной силовой установки.
1959 в СССР разрешена продажа в кредит товаров «длительного пользования».
1981 началась продажа персональных компьютеров IBM PC с операционной системой DOS 1.0.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

Какое умение русских восхищает всех иностранцев
В больнице Владикавказа продолжают умирать пациенты: число жертв
Лукашенко описал Зеленского двумя словами
Полковник ФСБ скрыл особняк в мраморе и с золотом
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Судья с Украины объяснила провал гимнастки из РФ на ОИ
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Как Любовь Соболь смогла покинуть Россию
праздникикакой сегодня праздникважные датыважные события
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 августа 2021 в России и мире
7:40:34 8/12/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 августа 2021 в России и мире
12 августа - Международный день молодежи: самые клевые поздравления и картинки в
7:38:17 8/12/2021
12 августа - Международный день молодежи: самые клевые поздравления и картинки в
БердскС 12 августа идет похолодание в Бердск: по народным приметам сегодня нужно обязательно связать осиновый веник
6:45:32 8/12/2021
С 12 августа идет похолодание в Бердск: по народным приметам сегодня нужно обязательно связать осиновый веник
Когда обрезать розы - главные советы, чтобы сохранить ваши розы здоровыми
6:31:42 8/12/2021
Когда обрезать розы - главные советы, чтобы сохранить ваши розы здоровыми
Кто такой перфекционист? Их типы, существовавшие из поколения в поколение
6:01:32 8/12/2021
Кто такой перфекционист? Их типы, существовавшие из поколения в поколение
Магнитная буря 12 августа 2021 года: спокойная ночь перерастет в геоудары для метеопатов после обеда
5:45:13 8/12/2021
Магнитная буря 12 августа 2021 года: спокойная ночь перерастет в геоудары для метеопатов после обеда
Пандемия «ближе к началу, чем к концу»: вакцинировано лишь 15% землян и стремительно множатся новые вирусы
5:31:17 8/12/2021
Пандемия «ближе к началу, чем к концу»: вакцинировано лишь 15% землян и стремительно множатся новые вирусы
Лимонная вода с имбирем: что делает напиток секретным оружием
5:01:43 8/12/2021
Лимонная вода с имбирем: что делает напиток секретным оружием
Ученые обнаружили причину, почему онкологические больные устойчивы к лечению
4:31:03 8/12/2021
Ученые обнаружили причину, почему онкологические больные устойчивы к лечению
Ошеломленные исследователи обнаружили век происхождения гиганта Серне-Аббаса
4:01:06 8/12/2021
Ошеломленные исследователи обнаружили век происхождения гиганта Серне-Аббаса