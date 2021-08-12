Какой сегодня церковный праздник 12 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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12.08
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Какой сегодня церковный праздник 12 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:278/12/2021Фото: Pxfuel
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Запрещалось в этот день стричь ногти и волосы, нельзя отказывать в помощи и переедать в этот день.

монастырь
12 августа - день не постный

Православные праздники 12 августа

Апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника
Мученика Иоанна Воина
Обретение мощей преподобного Германа Соловецкого

Народные праздники

Силуан и Сила

В эту дату почитают память святых апостолов от 70 Силуана и Силы (Силоса).

На Руси апостолу Силе приписывали могучую силу и ловкость. Во время полевых работ крестьяне просили у него помощи и сил для сбора урожая. В народе верили, что святой передает свой дар через травы и коренья. Особой силой наделяли лопух.

В этот день срезают осину, из которой делают банные веники.

Порывистый ветер – предвестник тихой погоды.

Приметы


  • Если в это время дни стоят пасмурные и прохладные, то дождя опасаться не нужно.
  • Если душно и тягостно и насекомые особенно злы и едки, то будет дождь.
  • Звезды сильно мерцают в предрассветном небе – к дождю.
  • Порывистый ветер без дождя – к ясной погоде на следующий день.
  • Сплошной покров неба низкими слоистыми облаками при слабом ветре – к хорошей погоде, без осадков.

Источник: my-calend

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