Какой сегодня церковный праздник 12 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 12 августаАпостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника
Мученика Иоанна Воина
Обретение мощей преподобного Германа Соловецкого
Народные праздники
Силуан и Сила
В эту дату почитают память святых апостолов от 70 Силуана и Силы (Силоса).
На Руси апостолу Силе приписывали могучую силу и ловкость. Во время полевых работ крестьяне просили у него помощи и сил для сбора урожая. В народе верили, что святой передает свой дар через травы и коренья. Особой силой наделяли лопух.
В этот день срезают осину, из которой делают банные веники.
Порывистый ветер – предвестник тихой погоды.
Приметы
- Если в это время дни стоят пасмурные и прохладные, то дождя опасаться не нужно.
- Если душно и тягостно и насекомые особенно злы и едки, то будет дождь.
- Звезды сильно мерцают в предрассветном небе – к дождю.
- Порывистый ветер без дождя – к ясной погоде на следующий день.
- Сплошной покров неба низкими слоистыми облаками при слабом ветре – к хорошей погоде, без осадков.
Источник: my-calend