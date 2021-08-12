Почему коронавирус может протекать бессимптомно, выяснили ученые
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Почему коронавирус может протекать бессимптомно, выяснили ученые

8:49:558/12/2021Фото: pixabay
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Они провели исследование, в котором приняли участие 578 человек.

Стала известна причина бессимптомного течения ковида
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Ученые из Барселонского института глобального здоровья пришли к выводу, что наличие антител против других вирусов может защитить от ковида или привести к его бессимптомному течению. В ходе опытов специалисты в течение полугода изучали, как менялись уровни антител к шести антигенам нового коронавируса SARS-CoV-2 в крови медицинских работников. В исследовании приняли участие 578 сотрудников Клинической больницы Барселоны, средний возраст которых составил 42,7 года, а 72% из них были женщинами.

У 33 человек, которые заразились SARS-CoV-2 в период исследования, дополнительно выяснили уровни антител к другим коронавирусам: 229E, NL63, OC43 и HKU1.

Эти четыре коронавируса циркулируют среди людей по меньшей мере 100 лет. На их долю приходится около 10% всех случаев ОРВИ, поэтому антитела к ним есть, скорее всего, у большей части населения Земли.

Выяснилось, что у тех, кто принял участие в исследовании и которые переболели новой коронавирусной инфекцией бессимптомно, имели в начале исследования более высокий титр антител IgG к другим типам коронавируса, чем те, у кого развились симптомы COVID-19. Но зато у тех, кто уже сталкивался с коронавирусами раньше уровень антител к ковиду намного меньше. Скорее всего, по мнению ученых, происходит перекрестная реакция антител между разными типами коронавируса.

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