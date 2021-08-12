28 августа - Успение Пресвятой Богородицы: Традиции и запреты светлого праздника Матери Божией
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы: Традиции и запреты светлого праздника Матери Божией

10:20:058/12/2021Фото: pravmir.ru
0

Богородица была рада предстоящему Успению - ее радость заключалась в том, что ей предстояло встретиться с теми, кого она очень любила - Бога и Сына. 

икона
За душой Богородицы явился сам Иисус Христос

В память о последнем дне жизни и кончине Матери Божией в православной церкви установлен отдельный праздник- Успение Пресвятой Богородицы. Он относится к великим двунадесятым праздникам и ежегодно отмечается 28 августа. Перед праздником для верующих установлен двухнедельный строгий пост. чтобы каждый мог очистить свою душу и встретить великое событие достойно.

Этим событием заканчивается церковный год. Весь цикл годичных праздников связан со временем земной жизни Богородицы - праздники идут в хронологическом порядке (за исключением некоторых, которые были перенесены по каким-либо церковным причинам) от Рождества Богородицы до ее Успения.

О своем Успении Богородица узнала заранее - эту весть ей принес Архангел Гавриил, который ранее принес ей весть о скором рождении Иисуса Христа. Богородица была рада предстоящему Успению - ее радость заключалась в том, что ей предстояло встретиться с теми, кого она очень любила - Бога и Сына.

У христиан считается, что с окончание земных дней жизни тело человека как бы погружается в сон, засыпает (отсюда и слово успение), а душа перемещается к Господу. Поэтому такое событие горестным не считается. Отсюда и возникновение праздника.

На иконе Успения мы видим, что вокруг Богородицы собрались апостолы и сам Иисус Христос - он сам явился, чтобы принять душу Матери в свои руки - ее мы видим в виде ребенка на руках Иисуса.

Традиции на Успение

В этот день с утра верующие обязательно посещают храм. чтобы побывать на праздничной службе. Принято освящать после нее хлебные колоски, поскольку к этому дню жатву обычно заканчивают.

После службы всем можно помолиться о своих бедах, поставить свечи за здравие близких и за упокой усопших, прочесть и поминальные молитвы. Обратите внимание, что церковь не называет умерших умершими - только усопшими - считается, что смерти нет.

В этот день поста уже нет, а потому на праздничный стол готовили самые разнообразные блюда. в том числе освященный хлеб из муки свежего урожая.

Доброй традицией на Успение стало занятие заготовками урожая на зиму.

Запреты на Успение

В этот день не разрешалось ходить обутыми по росной траве - люди верили, что это слезы Богородицы, а потому нельзя было проявлять такое неуважение. Нельзя было носить и тесную неудобную обувь - натереть мозоль сегодня было дурной приметой.

Строго запрещалось сегодня кого-то обижать, ругаться, сквернословить, ругаться матом, выяснять отношения.

Поминовения не запрещены, однако оплакивать умерших запрещалось. как и пребывать в подавленном настроении.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Санду призвала срочно принять меры в отношении РФ
Россиян обманывают прямо на кассах: трюки с чеками
Пьяная россиянка без прав с младенцем за рулем сбила человека
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
традициипраздникизапретыУспение Пресвятой Богородицызначение праздника
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы отмечаете этот праздник?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы: Традиции и запреты светлого праздника Матери Божией
10:20:05 8/12/2021
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы: Традиции и запреты светлого праздника Матери Божией
Водителя насмерть задавил велосипедиста в Новосибирске и сбежал
9:59:55 8/12/2021
Водителя насмерть задавил велосипедиста в Новосибирске и сбежал
БердскСудебные приставы арестовали гаражи у должников по алиментам в Бердске
9:55:32 8/12/2021
Судебные приставы арестовали гаражи у должников по алиментам в Бердске
БердскПосле ливня центр Бердска остался без света 12 августа
9:52:53 8/12/2021
После ливня центр Бердска остался без света 12 августа
Список погибших и выживших пассажиров и членов экипажа рухнувшего на Камчатке вертолета Ми-8
9:31:06 8/12/2021
Список погибших и выживших пассажиров и членов экипажа рухнувшего на Камчатке вертолета Ми-8
Вертолет Ми-8 с туристами рухнул на Камчатке: Погибли 8 человек
9:27:58 8/12/2021
Вертолет Ми-8 с туристами рухнул на Камчатке: Погибли 8 человек
Гороскоп на 13 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
9:20:20 8/12/2021
Гороскоп на 13 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
Оппозиционер Алексей Навальный посягал на права россиян, заявили в СК
9:14:54 8/12/2021
Оппозиционер Алексей Навальный посягал на права россиян, заявили в СК
БердскМощный ливень затопил улицы Бердска утром 12 августа. Смотрите видео
9:06:36 8/12/2021
Мощный ливень затопил улицы Бердска утром 12 августа. Смотрите видео
БердскПросто, можно зарегистрировать транспортное средство и получить права на сайте Gosuslugi.ru
9:00:29 8/12/2021
Просто, можно зарегистрировать транспортное средство и получить права на сайте Gosuslugi.ru