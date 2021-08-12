28 августа - Успение Пресвятой Богородицы: Традиции и запреты светлого праздника Матери Божией

В память о последнем дне жизни и кончине Матери Божией в православной церкви установлен отдельный праздник- Успение Пресвятой Богородицы. Он относится к великим двунадесятым праздникам и ежегодно отмечается 28 августа. Перед праздником для верующих установлен двухнедельный строгий пост. чтобы каждый мог очистить свою душу и встретить великое событие достойно.
Этим событием заканчивается церковный год. Весь цикл годичных праздников связан со временем земной жизни Богородицы - праздники идут в хронологическом порядке (за исключением некоторых, которые были перенесены по каким-либо церковным причинам) от Рождества Богородицы до ее Успения.
О своем Успении Богородица узнала заранее - эту весть ей принес Архангел Гавриил, который ранее принес ей весть о скором рождении Иисуса Христа. Богородица была рада предстоящему Успению - ее радость заключалась в том, что ей предстояло встретиться с теми, кого она очень любила - Бога и Сына.
У христиан считается, что с окончание земных дней жизни тело человека как бы погружается в сон, засыпает (отсюда и слово успение), а душа перемещается к Господу. Поэтому такое событие горестным не считается. Отсюда и возникновение праздника.
На иконе Успения мы видим, что вокруг Богородицы собрались апостолы и сам Иисус Христос - он сам явился, чтобы принять душу Матери в свои руки - ее мы видим в виде ребенка на руках Иисуса.
Традиции на Успение
В этот день с утра верующие обязательно посещают храм. чтобы побывать на праздничной службе. Принято освящать после нее хлебные колоски, поскольку к этому дню жатву обычно заканчивают.
После службы всем можно помолиться о своих бедах, поставить свечи за здравие близких и за упокой усопших, прочесть и поминальные молитвы. Обратите внимание, что церковь не называет умерших умершими - только усопшими - считается, что смерти нет.
В этот день поста уже нет, а потому на праздничный стол готовили самые разнообразные блюда. в том числе освященный хлеб из муки свежего урожая.
Доброй традицией на Успение стало занятие заготовками урожая на зиму.
Запреты на Успение
В этот день не разрешалось ходить обутыми по росной траве - люди верили, что это слезы Богородицы, а потому нельзя было проявлять такое неуважение. Нельзя было носить и тесную неудобную обувь - натереть мозоль сегодня было дурной приметой.
Строго запрещалось сегодня кого-то обижать, ругаться, сквернословить, ругаться матом, выяснять отношения.
Поминовения не запрещены, однако оплакивать умерших запрещалось. как и пребывать в подавленном настроении.