Вертолет Ми-8 с туристами рухнул на Камчатке: Погибли 8 человек

Сегодня, 12 августа, на Камчатке потерпел крушение вертолет МИ-8. Как стало известно, все произошло в Кроноцком заповеднике. Вертолет перевозил туристов – на борту находились 13 пассажиров и 3 члена экипажа.
По данным некоторых источников, во время полета обнаружилась техническая неисправность, экипаж попытался совершить вынужденную посадку в условиях сильного тумана, но допустил ошибку, и вертолет упал в озеро.
Чуть позже в администрации заповедника сообщили, что вертолет ушел на дно Курильского озера.
- После падения вертолет полностью ушел под воду. Выжившие, до девяти человек, смогли самостоятельно выбраться и оказались на поверхности воды, откуда их подняли сотрудники заповедника. Еще семь человек не смогли выбраться и, скорее всего, погибли, так как вода очень холодная, - рассказали представители заповедника.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник, компания «Витязь-Аэро», которой принадлежал вертолет, регулярно проходила проверки надзорных органов и там постоянно выявляли нарушения, связанные с переработками, а также недостаточной, в том числе аварийной подготовкой экипажей воздушных судов. Так, например, в 2020 году Ространснадзор выявил, что в авиакомпании "не обеспечено своевременное не реже одного раза в течение последовательных 7 месяцев обучение по теоретической подготовке и сдаче экзамена к выполнению нормальных процедур выполнения полетов и к действиям в аварийных ситуациях.
Отметим, что в настоящий момент возбуждено уголовное дело.