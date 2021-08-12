Оппозиционер Алексей Навальный посягал на права россиян, заявили в СК

Следственный комитет России предъявил оппозиционеру Навальному новое обвинение. На этот раз - в создании организации, посягающей на права граждан. Об этом сообщила официальный представитель СК.
- Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 239 УК РФ, по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено Алексею Навальному, - рассказала Светлана Петренко.
По данным следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, - «Фонд борьбы с коррупцией» (решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории Российской Федерации). В период с 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею. Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний.
Навальный, Волков, Жданов и иные лица организовали распространение на своих личных страницах в сети Интернет и на страницах ФБК от имени возглавляемой ими некоммерческой организации публикаций, содержащих призывы к участию граждан Российской Федерации в несогласованных митингах в январе текущего года. При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность.