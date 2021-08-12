Список погибших и выживших пассажиров и членов экипажа рухнувшего на Камчатке вертолета Ми-8

Минздрав Камчатского края опубликовал список всех пассажиров и членов экипажа утонувшего вертолета Ми-8.
Пономарева Анастасия Андреевна — спасена
Кулаков Евгений Владимирович
Кремнева Ольга Сергеевна
Стрелкин Виктор Викторович — спасён
Маляков Михаил Антонович — спасён
Маляков Даниил Михайлович
Мозолева Ирина Николаевна
Скварников Кирилл Сергеевич
Чернова Эльвира Олеговна
Харитонова Елена Николаевна
Кованцев Георгий Николаевич — спасён
Корженевский Николай Игоревич — спасён
Антипина Елена Александровна — спасена
Сорокин Николай Михайлович, командир — спасён
Медведев Яков Николаевич, штурман — спасён
Мадиев Марат Саматович, бортмеханик — спасён.
Напомним, 12 августа, на Камчатке потерпел крушение вертолет МИ-8. Как стало известно, все произошло в Кроноцком заповеднике. Вертолет перевозил туристов – на борту находились 13 пассажиров и 3 члена экипажа.
По данным некоторых источников, во время полета обнаружилась техническая неисправность, экипаж попытался совершить вынужденную посадку в условиях сильного тумана, но допустил ошибку, и вертолет упал в озеро.
Чуть позже в администрации заповедника сообщили, что вертолет ушел на дно Курильского озера.
- После падения вертолет полностью ушел под воду. Выжившие, до девяти человек, смогли самостоятельно выбраться и оказались на поверхности воды, откуда их подняли сотрудники заповедника. Еще семь человек не смогли выбраться и, скорее всего, погибли, так как вода очень холодная, - рассказали представители заповедника.