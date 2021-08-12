Судебные приставы арестовали гаражи у должников по алиментам в Бердске
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Судебные приставы арестовали гаражи у должников по алиментам в Бердске

9:55:328/12/2021Фото: pixabay
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Мужчины не выплатили свои детям почти по 250 тысяч рублей.

Гаражи должников опечатали

Сегодня, 12 августа, стало известно, что в одном из кооперативов Бердска судебные приставы арестовали гаражи у должников по алиментам. В ходе работы по исполнительным производствам судебный пристав установила, что у двух должников по алиментам в собственности имеются гаражи, расположенные в одном гаражном кооперативе. Мужчины нигде не работают, обязательства по оплате алиментов исполняют не в полном объеме, в результате чего, у них образовалась задолженность на сумму почти 250 тысяч рублей.

После этого судебный пристав приехала в кооператив и опечатал боксы. Через несколько дней один из должников пришел к приставам и предоставил справку, о том, что устроился на работу. Теперь задолженность будет взыскиваться из его заработной платы. Второму неплательщику также необходимо начать выплачивать алименты, иначе гараж будет реализован, а вырученные средства пойдут в счет погашения задолженности.

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