После ливня центр Бердска остался без света 12 августа

Около 9.30 утра 12 августа в Бердске исчез свет. Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в ЕДДС Бердска, аварийное отключение произошло на многих улицах города. В частности, без электричества остались дома по улицам: К.Марска, Вокзальная, Островского.
- Авария большая. Электричества нет в большей части города, - сказали "Курьер. Среда. Бердск" в ЕДДС.
Отмечается, что ремонтные работы уже начались.
Как сообщают читатели "Курьер. Среда. Бердск", электричества нет и в домах у ТЦ "Астор", а также в микрорайоне Белокаменном.