После ливня центр Бердска остался без света 12 августа
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После ливня центр Бердска остался без света 12 августа

9:52:538/12/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Когда дадут электричество, неизвестно.

Бердск обесточило

Около 9.30 утра 12 августа в Бердске исчез свет. Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в ЕДДС Бердска, аварийное отключение произошло на многих улицах города. В частности, без электричества остались дома по улицам: К.Марска, Вокзальная, Островского.

- Авария большая. Электричества нет в большей части города, - сказали "Курьер. Среда. Бердск" в ЕДДС.

Отмечается, что ремонтные работы уже начались.

Как сообщают читатели "Курьер. Среда. Бердск", электричества нет и в домах у ТЦ "Астор", а также в микрорайоне Белокаменном.

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