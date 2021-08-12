Водителя насмерть задавил велосипедиста в Новосибирске и сбежал
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Водителя насмерть задавил велосипедиста в Новосибирске и сбежал

9:59:558/12/2021Фото: АСТ-54
0

Мужчина сразу же скрылся с места ДТП.

Велосипедист погиб под колесами

Сегодня ночью, 12 августа, смертельное ДТП произошло в Заельцовском районе Новосибирска. Там, около трех часов ночи водитель на неизвестном автомобиле ехал по Краснояровскому шоссе и сбил мужчину- велосипедиста 1973 года рождения, который двигался в попутном направлении, после чего автомобилист скрылся с места происшествия.

К сожалению, велосипедиста получил слишком серьезные травмы и скончался на месте происшествия. Предположительно наезд совершил кроссовер Honda CR-V (1-е поколение, 1995-2001 г. в.) сообщают в отделе пропаганды ГИБДД.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Очевидцев данного ДТП просят позвонить по телефонам: 2322351, 2322321.

Московская школьница без прав попала в смертельное ДТП
«Всех не перевешаешь»: Лукашенко о ЧП в Киеве
Умерли без кислорода: число жертв в больнице РФ возросло до 11
Мужчина решил оседлать 3-метровую акулу: исход
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Как Любовь Соболь смогла покинуть Россию
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Чем отличаются российские туристы от украинских: мнение крымчан
погиб в дтппогиб велосипедистнаехал на человека
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Водителя насмерть задавил велосипедиста в Новосибирске и сбежал
9:59:55 8/12/2021
Водителя насмерть задавил велосипедиста в Новосибирске и сбежал
БердскСудебные приставы арестовали гаражи у должников по алиментам в Бердске
9:55:32 8/12/2021
Судебные приставы арестовали гаражи у должников по алиментам в Бердске
БердскПосле ливня центр Бердска остался без света 12 августа
9:52:53 8/12/2021
После ливня центр Бердска остался без света 12 августа
Список погибших и выживших пассажиров и членов экипажа рухнувшего на Камчатке вертолета Ми-8
9:31:06 8/12/2021
Список погибших и выживших пассажиров и членов экипажа рухнувшего на Камчатке вертолета Ми-8
Вертолет Ми-8 с туристами рухнул на Камчатке: Погибли 8 человек
9:27:58 8/12/2021
Вертолет Ми-8 с туристами рухнул на Камчатке: Погибли 8 человек
Гороскоп на 13 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
9:20:20 8/12/2021
Гороскоп на 13 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
Оппозиционер Алексей Навальный посягал на права россиян, заявили в СК
9:14:54 8/12/2021
Оппозиционер Алексей Навальный посягал на права россиян, заявили в СК
БердскМощный ливень затопил улицы Бердска утром 12 августа. Смотрите видео
9:06:36 8/12/2021
Мощный ливень затопил улицы Бердска утром 12 августа. Смотрите видео
БердскПросто, можно зарегистрировать транспортное средство и получить права на сайте Gosuslugi.ru
9:00:29 8/12/2021
Просто, можно зарегистрировать транспортное средство и получить права на сайте Gosuslugi.ru
Почему коронавирус может протекать бессимптомно, выяснили ученые
8:49:55 8/12/2021
Почему коронавирус может протекать бессимптомно, выяснили ученые