Водителя насмерть задавил велосипедиста в Новосибирске и сбежал

Сегодня ночью, 12 августа, смертельное ДТП произошло в Заельцовском районе Новосибирска. Там, около трех часов ночи водитель на неизвестном автомобиле ехал по Краснояровскому шоссе и сбил мужчину- велосипедиста 1973 года рождения, который двигался в попутном направлении, после чего автомобилист скрылся с места происшествия.
К сожалению, велосипедиста получил слишком серьезные травмы и скончался на месте происшествия. Предположительно наезд совершил кроссовер Honda CR-V (1-е поколение, 1995-2001 г. в.) сообщают в отделе пропаганды ГИБДД.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Очевидцев данного ДТП просят позвонить по телефонам: 2322351, 2322321.