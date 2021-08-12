Самое мощное затмение 2021 года: Дата и особое значение лунного дня силы
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Самое мощное затмение 2021 года: Дата и особое значение лунного дня силы

11:20:468/12/2021Фото: pxhere
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Весь этот месяц люди будут подводить итоги какому-то этапу своей жизни - кто то будет получать бонусы, а кто-то отвечать за собственные ошибки - случайные и совершенные сознательно.

затмение
Второе затмение луны откроет коридор затмений

В созвездии Тельца 19 ноября произойдет открытие коридора затмений, которое начнется с частичного лунного затмения. Любое лунное затмение с точки зрения астрологов - это всегда кульминационное событие, подводящее итоги некоему периоду жизни. Поскольку затмения всегда случаются парно - после лунного наступает солнечное, то сам коридор продлится 2 недели, влияние его окончательно завершится еще через 2 недели после солнечного затмения, которое будет полным и произойдет 4 декабря. То есть цикл влияния события продлится до 18 декабря.

Весь этот месяц люди будут подводить итоги какому-то этапу своей жизни - кто то будет получать бонусы, а кто-то отвечать за собственные ошибки - случайные и совершенные сознательно. Именно поэтому любой коридор затмений называют кармическим. Вселенная рассчитывается с нами за все.

Собственное влияние на события будет производить созвездие Тельца. Оно отвечает за материальную сферу нашей жизни и за личные отношения - все, что касается общения и любви.

На первое место выйдут вопросы, связанные с финансами в первую очередь. Многим придется перейти в режим экономии и пересмотреть собственный бюджет, определив новые приоритеты. Тяжелее всего придется тем людям, которые имеют долги или копят деньги только ради того, чтобы их накопить - не имея цели. Придется решить - от чего придется отказаться или с кем в первую очередь следует уладить финансовые обязательства - кому вперед отдать долг.

Если есть возможность - выполните это до наступления затмения. потому что потом придется эмоционально тяжелее решать эти вопросы.

В личных и романтических отношениях также придется пересмотреть собственные рамки. По новому взглянуть на свои отношения с любимым человеком и вашим окружением. Придется пересмотреть границы собственного личного пространства и оценить значимость имеющихся отношений. Если в паре имеются противоречия, которые трудно устранимы, то есть пара не умеет искать компромисс, скорее всего придется расстаться. Либо переоценить отношения и интенсивно начать их исправлять.

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