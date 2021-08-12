Россиянам младше 21 года запретят продавать крепкий алкоголь
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Россиянам младше 21 года запретят продавать крепкий алкоголь

10:30:058/12/2021Фото: pixabay
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В ведомстве хотят повысить возраст, с которого разрешается продажа крепкого алкоголя, с 18 лет до 21 года.

Крепкий алкоголь могут начать продавать с 21 года

В Минздраве предложили увеличить возраст для продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Поправки в законопроект уже готовы. Предполагается, что они вступят в силу с 1 марта следующего года. Согласно им, изменения будут касаться алкогольных напитков с содержанием спирта более 16,5 процента. Законопроект будут рассматривать сразу несколько комиссий.

Употребление алкоголя негативно сказывается на развитии головного мозга, который окончательно формируется только к 21 году, говорится в пояснительной записке ведомства. Эксперты Минздрава уверены, что распитие спиртного в более раннем возрасте ведет к серьезным проблемам со здоровьем. По их словам, чтобы избежать такого развития событий, нужно запретить продавать крепкий алкоголь молодым людям, не достигшим 21 года.

Отметим, что Минздрав уже выходил с такой инициативой, но тогда ее не поддержало министерство финансов - они сослались на то, что совершеннолетние граждане могут в полном объеме осуществлять свои права.

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