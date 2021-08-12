Новые данные о зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 12 августа
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новые данные о зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 12 августа

10:25:228/12/2021Фото: pixabay
0

Всего в городе зарегистрировано 2189 случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус убивает
Сюжет: Третья волна коронавируса
Почему коронавирус может протекать бессимптомно, выяснили ученые

Почему коронавирус может протекать бессимптомно, выяснили ученыеПандемия «ближе к началу, чем к концу»: вакцинировано лишь 15% землян и стремительно множатся новые вирусыЕщё 538 новости

По данным оперативного штаба на 12 августа в Бердске под медицинским наблюдением находится 714 жителей. За прошедшие сутки взято 170 тестов на коронавирус. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии - 2038. На сегодняшний день выявлено 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2189 случаев коронавирусной инфекции.

Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Московская школьница без прав попала в смертельное ДТП
«Всех не перевешаешь»: Лукашенко о ЧП в Киеве
Умерли без кислорода: число жертв в больнице РФ возросло до 11
Мужчина решил оседлать 3-метровую акулу: исход
статистикакоронавирусзараженные
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНовые данные о зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 12 августа
10:25:22 8/12/2021
Новые данные о зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 12 августа
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы: Традиции и запреты светлого праздника Матери Божией
10:20:05 8/12/2021
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы: Традиции и запреты светлого праздника Матери Божией
Водителя насмерть задавил велосипедиста в Новосибирске и сбежал
9:59:55 8/12/2021
Водителя насмерть задавил велосипедиста в Новосибирске и сбежал
БердскСудебные приставы арестовали гаражи у должников по алиментам в Бердске
9:55:32 8/12/2021
Судебные приставы арестовали гаражи у должников по алиментам в Бердске
БердскПосле ливня центр Бердска остался без света 12 августа
9:52:53 8/12/2021
После ливня центр Бердска остался без света 12 августа
Список погибших и выживших пассажиров и членов экипажа рухнувшего на Камчатке вертолета Ми-8
9:31:06 8/12/2021
Список погибших и выживших пассажиров и членов экипажа рухнувшего на Камчатке вертолета Ми-8
Вертолет Ми-8 с туристами рухнул на Камчатке: Погибли 8 человек
9:27:58 8/12/2021
Вертолет Ми-8 с туристами рухнул на Камчатке: Погибли 8 человек
Гороскоп на 13 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
9:20:20 8/12/2021
Гороскоп на 13 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
Оппозиционер Алексей Навальный посягал на права россиян, заявили в СК
9:14:54 8/12/2021
Оппозиционер Алексей Навальный посягал на права россиян, заявили в СК
БердскМощный ливень затопил улицы Бердска утром 12 августа. Смотрите видео
9:06:36 8/12/2021
Мощный ливень затопил улицы Бердска утром 12 августа. Смотрите видео