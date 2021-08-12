Когда дожди с грозами уйдут из Новосибирска и Бердска, рассказываем
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Когда дожди с грозами уйдут из Новосибирска и Бердска, рассказываем

10:47:188/12/2021Фото: pixabay
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Но погода в регионе так и останется холодной.

К выходным дожди прекратятся

По информации Гидрометцентра Новосибирской области, дожди в регионе закончатся к концу недели. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Западно-сибирского гидрометцентра.

Сейчас в регионе наблюдается обширный циклон, в центре которого идут дожди. Сегодня, 12 августа, он еще будет над Новосибирской областью, но после пятницы уйдет на восток. Но потом в регион придет антициклон с севера Урала.

Поэтому уже 14 августа прогнозируют прекращение дождей в городе. Однако это не означает возвращение тепла, погода в области останется холодной.

Так, 13 августа метеорологи обещают небольшой дождь с грозами. Ночью столбики термометров покажут +13 градусов, а днём воздух согреется до +17 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

В субботу, 14 августа, в области ожидается кратковременный дождь ночью. Днём будет преимущественно без осадков, температура +20 градусов. Ночью до +10...+12 градусов.

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