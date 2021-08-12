Когда дожди с грозами уйдут из Новосибирска и Бердска, рассказываем

По информации Гидрометцентра Новосибирской области, дожди в регионе закончатся к концу недели. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Западно-сибирского гидрометцентра.
Сейчас в регионе наблюдается обширный циклон, в центре которого идут дожди. Сегодня, 12 августа, он еще будет над Новосибирской областью, но после пятницы уйдет на восток. Но потом в регион придет антициклон с севера Урала.
Поэтому уже 14 августа прогнозируют прекращение дождей в городе. Однако это не означает возвращение тепла, погода в области останется холодной.
Так, 13 августа метеорологи обещают небольшой дождь с грозами. Ночью столбики термометров покажут +13 градусов, а днём воздух согреется до +17 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
В субботу, 14 августа, в области ожидается кратковременный дождь ночью. Днём будет преимущественно без осадков, температура +20 градусов. Ночью до +10...+12 градусов.