Йота-штамм коронавируса распространяется на 25% лучше других
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Йота-штамм коронавируса распространяется на 25% лучше других

11:24:488/12/2021Фото: pixabay
0

Коэффициент смертности пожилых от этого вида гораздо выше.

Новый штамм ковида гораздо заразнее
Сюжет: Третья волна коронавируса
Новые данные о зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 12 августа

Новые данные о зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 12 августаПочему коронавирус может протекать бессимптомно, выяснили ученыеЕщё 539 новости

Анализ исследований характеристик йота-варианта, который опубликован на medRxiv говорит о том, что Йота-вариант коронавируса нового типа, который впервые выявили в Нью-Йорке, может распространяться на 15-25% лучше предыдущих разновидностей SARS-CoV-2. А коэффициент смертности пожилых людей от этого штамма может быть гораздо выше.

Йота-вариантом называют одну из новых разновидностей коронавируса нового типа, которую впервые зафиксировали в Нью-Йорке в ноябре прошлого года. Ученые пока не знают, насколько хорошо созданные на основе первоначальных вариантов SARS-CoV-2 вакцины действуют против новых штаммов, поэтому активно исследуют все характеристики новых вариантов.

Исследования показали, что йота-штамм хуже других, но умеренно. Например, он распространяется примерно на 15–25% лучше предыдущих разновидностей вируса, а иммунную защиту может обходить максимум в 10% случаев (а в некоторых не может вовсе).

Россиян предупредили о еще одной опасности в Крыму
Погиб в 41 год: умер любимый миллионами комик
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Реакция Украины на заявление Лукашенко по Крыму
Ученые определили, какой витамин защитит от атеросклероза
Переболели коронавирусом: когда нужно срочно бежать к врачу
К чему Лукашенко призвал Зеленского: это касается ДНР и ЛНР
коронавирусновый штаммйота-штамм
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сделали прививку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Йота-штамм коронавируса распространяется на 25% лучше других
11:24:48 8/12/2021
Йота-штамм коронавируса распространяется на 25% лучше других
БердскКитайский агрегатор DiDi заманивает водителей такси из Бердска 8400 рублей за 12 часов работы
11:23:49 8/12/2021
Китайский агрегатор DiDi заманивает водителей такси из Бердска 8400 рублей за 12 часов работы
Самое мощное затмение 2021 года: Дата и особое значение лунного дня силы
11:20:46 8/12/2021
Самое мощное затмение 2021 года: Дата и особое значение лунного дня силы
Роскосмос требует от властей Сахалина восстановить памятник Гагарину
11:12:49 8/12/2021
Роскосмос требует от властей Сахалина восстановить памятник Гагарину
БердскКогда дожди с грозами уйдут из Новосибирска и Бердска, рассказываем
10:47:18 8/12/2021
Когда дожди с грозами уйдут из Новосибирска и Бердска, рассказываем
БердскПотерпевшей по делу о присвоении денег главным наркологом Бердска Светланой Емельяновой признали главврача ЦГБ Аллу Дробинскую
10:35:54 8/12/2021
Потерпевшей по делу о присвоении денег главным наркологом Бердска Светланой Емельяновой признали главврача ЦГБ Аллу Дробинскую
Россиянам младше 21 года запретят продавать крепкий алкоголь
10:30:05 8/12/2021
Россиянам младше 21 года запретят продавать крепкий алкоголь
БердскНовые данные о зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 12 августа
10:25:22 8/12/2021
Новые данные о зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 12 августа
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы: Традиции и запреты светлого праздника Матери Божией
10:20:05 8/12/2021
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы: Традиции и запреты светлого праздника Матери Божией
Водителя насмерть задавил велосипедиста в Новосибирске и сбежал
9:59:55 8/12/2021
Водителя насмерть задавил велосипедиста в Новосибирске и сбежал