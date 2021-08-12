Йота-штамм коронавируса распространяется на 25% лучше других

Анализ исследований характеристик йота-варианта, который опубликован на medRxiv говорит о том, что Йота-вариант коронавируса нового типа, который впервые выявили в Нью-Йорке, может распространяться на 15-25% лучше предыдущих разновидностей SARS-CoV-2. А коэффициент смертности пожилых людей от этого штамма может быть гораздо выше.
Йота-вариантом называют одну из новых разновидностей коронавируса нового типа, которую впервые зафиксировали в Нью-Йорке в ноябре прошлого года. Ученые пока не знают, насколько хорошо созданные на основе первоначальных вариантов SARS-CoV-2 вакцины действуют против новых штаммов, поэтому активно исследуют все характеристики новых вариантов.
Исследования показали, что йота-штамм хуже других, но умеренно. Например, он распространяется примерно на 15–25% лучше предыдущих разновидностей вируса, а иммунную защиту может обходить максимум в 10% случаев (а в некоторых не может вовсе).