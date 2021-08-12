Почему после коронавируса снижается интеллект: Обо всех прелестях "постковидного хвоста" рассказал врач

Новая коронавирусная инфекция стала испытанием как для врачей, так и для пациентов. Переболевшие вирусом ежедневно обращаются к медикам с различными жалобами. После перенесенной болезни все чаще у людей обостряются хронические заболевания, появляются проблемы с сердцем и сосудами, возникает депрессия. Также некоторые специалисты говорят о выпадении волос, зубов, кожных реакциях, отвращении к мясу и других нетипичных симптомах.
Коронавирус надолго остается в организме человека, что замедляет процесс выздоровления, поэтому кроме лечения болезни таким пациентам требуется и психологическая реабилитация.
Постковидный синдром уже описан медицинскими журналами и даже внесен в Международный классификатор болезней. По данным Всемирной организации здравоохранения, один из десяти переболевших продолжает испытывать симптомы даже спустя 12 недель после болезни.
Постковидный синдром также называют «ковидным хвостом». О причинах его возникновения и неврологических проявлениях болезни "Курьер. Среда. Бердск" рассказала врач-педиатр, нутрициолог, специалист интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, сооснователь Онлайн-академии UniProf Ирина Юзуп.
Основные причины возникновения постковидной симптоматики
Одной из причин является прямое повреждение органов больного. Коронавирус напрямую воздействует на клетки легких, сердца, кровеносных сосудов, головного мозга, почек, желудка и кишечника.
Также вирус вызывает воспаление внутренней оболочки кровеносных сосудов (эндотелиит, васкулит), что приводит к проблемам со свертыванием крови. Микротромбы в кровяном русле выводят из строя обильно кровоснабжаемые органы − сердце, почки, надпочечники, щитовидную железу.
Вирус повреждает клетки головного мозга и крупных нервов. Попадая в ЦНС, SARS-CoV-2 напрямую поражает гипоталамус, лимбический комплекс, мозжечок, стволовые структуры, вызывая проблемы со сном, тревожные расстройства.
Вирус создает условия для чрезмерного ответа иммунной системы, провоцируя аутоиммунные реакции − синдром Гийена-Барре, синдром Миллера Фишера, аутоиммунный энцефалит, рассеянный склероз. Некоторые из этих форм дебютируют в постковидном периоде.
- Воздействие на ЦНС не ограничивается проблемами со сном. У больного снижается обоняние, слух, возникают приступы мигрени. Поражение вегетативной нервной системы проявляется вегетативной дисфункцией: лабильностью пульса, АД, дыхания, расстройствами пищеварения, - говорит врач 12 августа.
К основным неврологическим проявлениям постковидного синдрома Ирина Юзуп отнесла: интенсивные головные боли, нарушение терморегуляции, озноб, сопровождающийся мышечной дрожью, нарушение зрения, парестезии (проявляются ощущением жжения, покалывания, ползания мурашек на поверхности кожи), нарушения обоняния, вкуса. Также может произойти внезапное «выключение» сознания, судороги, нарушение глотания и координации.
- Отдельного внимания требуют постковидные эпилептические приступы. Само по себе носительство вируса - проникновение его в нейроны коры головного мозга - не провоцирует эпиактивность, не влияет на тяжесть и частоту приступов у больных. Определяющее значение для эпилептизации имеют нарушения, вызванные воспалительным аутоиммунным процессом, ишемией мозга в острой стадии инфекции, - отмечает специалист.
Влияние коронавируса на психику
Психические и поведенческие расстройства − неотъемлемая часть постковидного «хвоста». В том числе и когнитивные нарушения, проблемы с памятью, рассредоточенность. Коронавирус отрицательно влияет на психоэмоциональное здоровье.
По словам сооснователя UniProf, при постковидном синдроме может наблюдаться депрессивное настроение, уныние, подавленность, меланхолия.
- Эмоциональная неустойчивость проявляется в виде смены настроения, раздражительности, плаксивости, вербальной и физической агрессии. Клинически и прогностически столь же значимы расстройства поведения. Больные апатичны, гиподинамичны, предпочитают постельный режим, самоизоляцию. Попытки родственников и врача повлиять на самооценку больного провоцируют психотические реакции, взрывное поведение. Известны случаи, когда все заканчивалось плачевно, - заключила врач.