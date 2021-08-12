Почему после коронавируса снижается интеллект: Обо всех прелестях "постковидного хвоста" рассказал врач
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему после коронавируса снижается интеллект: Обо всех прелестях "постковидного хвоста" рассказал врач

12:59:128/12/2021,Валерия НипомнящаяФото: pexels.com
0

Специалист рассказала, как коронавирус воздействует на организм и влияет на психику человека.

Постковидный синдром уже внесен в Международный классификатор болезней
Сюжет: Третья волна коронавируса
Йота-штамм коронавируса распространяется на 25% лучше других

Йота-штамм коронавируса распространяется на 25% лучше другихНовые данные о зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 12 августаЕщё 540 новости

Новая коронавирусная инфекция стала испытанием как для врачей, так и для пациентов. Переболевшие вирусом ежедневно обращаются к медикам с различными жалобами. После перенесенной болезни все чаще у людей обостряются хронические заболевания, появляются проблемы с сердцем и сосудами, возникает депрессия. Также некоторые специалисты говорят о выпадении волос, зубов, кожных реакциях, отвращении к мясу и других нетипичных симптомах.

Коронавирус надолго остается в организме человека, что замедляет процесс выздоровления, поэтому кроме лечения болезни таким пациентам требуется и психологическая реабилитация.

Постковидный синдром уже описан медицинскими журналами и даже внесен в Международный классификатор болезней. По данным Всемирной организации здравоохранения, один из десяти переболевших продолжает испытывать симптомы даже спустя 12 недель после болезни.

Постковидный синдром также называют «ковидным хвостом». О причинах его возникновения и неврологических проявлениях болезни "Курьер. Среда. Бердск" рассказала врач-педиатр, нутрициолог, специалист интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, сооснователь Онлайн-академии UniProf Ирина Юзуп.

Основные причины возникновения постковидной симптоматики

Одной из причин является прямое повреждение органов больного. Коронавирус напрямую воздействует на клетки легких, сердца, кровеносных сосудов, головного мозга, почек, желудка и кишечника.

Также вирус вызывает воспаление внутренней оболочки кровеносных сосудов (эндотелиит, васкулит), что приводит к проблемам со свертыванием крови. Микротромбы в кровяном русле выводят из строя обильно кровоснабжаемые органы − сердце, почки, надпочечники, щитовидную железу.

Вирус повреждает клетки головного мозга и крупных нервов. Попадая в ЦНС, SARS-CoV-2 напрямую поражает гипоталамус, лимбический комплекс, мозжечок, стволовые структуры, вызывая проблемы со сном, тревожные расстройства.

Вирус создает условия для чрезмерного ответа иммунной системы, провоцируя аутоиммунные реакции − синдром Гийена-Барре, синдром Миллера Фишера, аутоиммунный энцефалит, рассеянный склероз. Некоторые из этих форм дебютируют в постковидном периоде.

- Воздействие на ЦНС не ограничивается проблемами со сном. У больного снижается обоняние, слух, возникают приступы мигрени. Поражение вегетативной нервной системы проявляется вегетативной дисфункцией: лабильностью пульса, АД, дыхания, расстройствами пищеварения, - говорит врач 12 августа.

К основным неврологическим проявлениям постковидного синдрома Ирина Юзуп отнесла: интенсивные головные боли, нарушение терморегуляции, озноб, сопровождающийся мышечной дрожью, нарушение зрения, парестезии (проявляются ощущением жжения, покалывания, ползания мурашек на поверхности кожи), нарушения обоняния, вкуса. Также может произойти внезапное «выключение» сознания, судороги, нарушение глотания и координации.

- Отдельного внимания требуют постковидные эпилептические приступы. Само по себе носительство вируса - проникновение его в нейроны коры головного мозга - не провоцирует эпиактивность, не влияет на тяжесть и частоту приступов у больных. Определяющее значение для эпилептизации имеют нарушения, вызванные воспалительным аутоиммунным процессом, ишемией мозга в острой стадии инфекции, - отмечает специалист.

Влияние коронавируса на психику

Психические и поведенческие расстройства − неотъемлемая часть постковидного «хвоста». В том числе и когнитивные нарушения, проблемы с памятью, рассредоточенность. Коронавирус отрицательно влияет на психоэмоциональное здоровье.

По словам сооснователя UniProf, при постковидном синдроме может наблюдаться депрессивное настроение, уныние, подавленность, меланхолия.

- Эмоциональная неустойчивость проявляется в виде смены настроения, раздражительности, плаксивости, вербальной и физической агрессии. Клинически и прогностически столь же значимы расстройства поведения. Больные апатичны, гиподинамичны, предпочитают постельный режим, самоизоляцию. Попытки родственников и врача повлиять на самооценку больного провоцируют психотические реакции, взрывное поведение. Известны случаи, когда все заканчивалось плачевно, - заключила врач.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
интеллектсимптомыкоронавируспостковидный синдромпереболевшие
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас были какие-то осложнения?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск74-летний пенсионер попала под колеса электрички под Бердском
12:50:15 8/12/2021
74-летний пенсионер попала под колеса электрички под Бердском
Ядовитые гадюки "разгуливают" по Новосибирску и пугают жителей
12:48:06 8/12/2021
Ядовитые гадюки "разгуливают" по Новосибирску и пугают жителей
Новосибирская область встретила поезд-музей «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны»
12:46:25 8/12/2021
Новосибирская область встретила поезд-музей «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны»
Двоих сбежавших уголовников из изолятора в Истре поймали в Подольске
12:21:13 8/12/2021
Двоих сбежавших уголовников из изолятора в Истре поймали в Подольске
Яростная вспышка на Солнце в середине августа 2021 года: Как облегчить свое самочувствие и избежать скачков давления
12:20:18 8/12/2021
Яростная вспышка на Солнце в середине августа 2021 года: Как облегчить свое самочувствие и избежать скачков давления
Пощечину дал россиянин журналисту Невзорову
12:18:20 8/12/2021
Пощечину дал россиянин журналисту Невзорову
БердскПассажиры мокнут из-за протекающей крыши в вагончиках ожидания вокзала Бердска после мощного ливня 12 августа. Смотрите видео
12:03:20 8/12/2021
Пассажиры мокнут из-за протекающей крыши в вагончиках ожидания вокзала Бердска после мощного ливня 12 августа. Смотрите видео
БердскДорого купят макулатуру и лом черных и цветных металлов в Бердске
12:00:06 8/12/2021
Дорого купят макулатуру и лом черных и цветных металлов в Бердске
Суд Новосибирска продлил арест инженеру взорвавшейся АГЗС
11:47:48 8/12/2021
Суд Новосибирска продлил арест инженеру взорвавшейся АГЗС
БердскЗамотанные скотчем красные кресла заменили на новенькие в МФЦ Бердска. Смотрите фото
11:46:10 8/12/2021
Замотанные скотчем красные кресла заменили на новенькие в МФЦ Бердска. Смотрите фото