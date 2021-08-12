Роскосмос требует от властей Сахалина восстановить памятник Гагарину

Роскосмос требует разъяснений от сахалинских властей по поводу снесенного памятника Юрию Гагарину. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
- То, что сделали с памятником Гагарина, надо разобраться. Роскосмос сегодня же обратится к сахалинским властям за разъяснениями и требованием восстановить памятник, - написал Рогозин на своей странице в Telegram-канале.
Напомним, в юбилейный год первого полета человека в космос на Сахалине произошел крайне неприятный инцидент. Там памятник космонавту Юрию Гагарину выбросили на свалку. На его месте собираются построить заправку.
Скульптура знаменитого космонавта долгие годы встречала гостей и жителей на въезде в город Невельск. За это время она потеряла свою былую красоту — была в аварийном состоянии. Но, как говорят местные, за ней всё же присматривали — подкрашивали. Но накануне в соцсетях появились фото, как тяжелая техника сносит памятник. По словам мэра города, здесь вскоре будет автозаправка — работа уже кипит. Что до памятника, так будто бы ничего страшного — он есть в другом сквере. В городских пабликах сразу же стали появляться грозные комментарии и проклятья в адрес руководства города.
Но чуть позже эти публикации заметил губернатор региона и тут же отреагировал – он заявил, что такой поступок со стороны администрации – неуважение к народу и истории нашей страны. Поэтому, скульптуру было решено восстановить и к 1 сентября найти ему достойное место в центре города.