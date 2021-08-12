Яростная вспышка на Солнце в середине августа 2021 года: Как облегчить свое самочувствие и избежать скачков давления
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Яростная вспышка на Солнце в середине августа 2021 года: Как облегчить свое самочувствие и избежать скачков давления

12:20:188/12/2021Фото: pixabay
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Для того, чтобы понять, как можно себе помочь, нужно разобраться, каким образом геомагнитные удары влияют на наш организм, вызывая такие осложнения.

тонометр
За уровнем давления нужно следить регулярно

На 16 августа 2021 года специалистами физических лабораторий была спрогнозирована магнитная буря, продлится которая вплоть до 20 числа включительно. Ожидаемая мощность ударов составит 5-6 баллов. Такую магнитную бурю заметят даже здоровые люди, которые никогда не имели серьезных проблем с заболеваниями сердца или сосудов.

Самыми частыми жалобами в такие дни становятся жалобы на сильную головную боль и резкие скачки артериального давления. Головные боли развиваются интенсивно, привычные обезболивающие не помогают. Артериальное давление может подняться до критических уровней, вызывая гипертонические кризы, которые опасны своими последствиями в виде инсультов.

Как правило, люди имеющие заболевания сердца и хроническую гипертонию, на постоянной основе принимают лекарства, которое назначены кардиологом или невропатологом. Однако увеличилась дозировки этих лекарств для того чтобы экстренно помочь себе избавиться от головной боли и высокого давления, строго не рекомендуется, поскольку можно вызвать интоксикацию организма либо резкое падение давления, что тоже опасно для состояния здоровья.

Для того, чтобы понять, как можно себе помочь, нужно разобраться, каким образом геомагнитные удары влияют на наш организм, вызывая такие осложнения. Во время магнитных бурь кровь имеет свойство сгущаться, повышается уровень адреналина в крови, на что сосуды реагируют, приходя в тонус. Для того, чтобы устранить такое влияние, необходимо принять таблетку аспирина и выпить любое спазмолитическое средство.

Если в течение получаса облегчения не наступает, можно попробовать сделать компресс на ступни ног с яблочным уксусом. Для этого салфетку нужно смочить в яблочном уксусе и приложить её ступням на ногах. Держать такой компресс нужно 10-15 минут, после чего его снять, ноги ополоснуть.

Также в такие неблагоприятные дни рекомендуется чаще употреблять морс из калины, также вишнёвый сок. Эти народные средства помогают регулировать уровень артериального давления. Помимо этого в магнитные бури рекомендуется ограничить оградить себя от стрессовых ситуаций и конфликтов, поскольку стрессовое состояние ещё увеличивает уровень адреналина в крови, что опять же неблагоприятно сказывается на сосудах.

Если вы постоянно испытываете раздражение и чувствуете, что нервничаете, можно принимать успокоительные препараты на растительной основе, продающиеся в аптеках без рецепта врача. Хорошо зарекомендовали себя экстракт валерианы и настойка пустырника, а также афобазол и персен. Принимать их желательно курсами, а не только в тот момент, когда вы чувствуете себя неважно. К тому же употребление успокоительных средств помогает вечером лучше засыпать.

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