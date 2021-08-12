Квартиру в доме с золотым лифтом выставили на продажу

В Барнауле выставили на продажу элитную квартиру в необычном доме. Все дело в том, что в многоэтажке есть золотой лифт, который с помощью специальных карт довозит пассажиров строго до их этажа. Это нужно для того, чтобы на лестничную площадку не смогли попасть посторонние.
Кирпичная девятиэтажка на улице Брестской, 1б была построена в 2014 году. На этаже две квартиры и кладовая. Придомовая территория огорожена, ворота открываются с пульта, установлено видеонаблюдение. Парковочное место - во дворе под окном. Есть консьерж, сообщает Алтайский портал недвижимости.
Площадь квартиры около 122 кв. м. Ремонт выполнен в классическом стиле из натуральных дорогих материалов, включая коллекционный немецкий ламинат. Есть гостиная, кухня, две спальни, два балкона, два санузла. Хозяин просит на нее 10 миллионов 550 тысяч рублей.