Квартиру в доме с золотым лифтом выставили на продажу
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Квартиру в доме с золотым лифтом выставили на продажу

11:30:058/12/2021Фото: Жилфонд
0

Владелец хочет получить за нее 10,5 миллионов рублей.

Золотой лифт доставляет пассажиров только на свой этаж

В Барнауле выставили на продажу элитную квартиру в необычном доме. Все дело в том, что в многоэтажке есть золотой лифт, который с помощью специальных карт довозит пассажиров строго до их этажа. Это нужно для того, чтобы на лестничную площадку не смогли попасть посторонние.

Кирпичная девятиэтажка на улице Брестской, 1б была построена в 2014 году. На этаже две квартиры и кладовая. Придомовая территория огорожена, ворота открываются с пульта, установлено видеонаблюдение. Парковочное место - во дворе под окном. Есть консьерж, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Площадь квартиры около 122 кв. м. Ремонт выполнен в классическом стиле из натуральных дорогих материалов, включая коллекционный немецкий ламинат. Есть гостиная, кухня, две спальни, два балкона, два санузла. Хозяин просит на нее 10 миллионов 550 тысяч рублей.

Как выглядит на самом деле Литвинова: трудно поверить
Люди этих знаков самые мстительные: не обижайцте их
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Испанские исследователи заявили правду об употреблении ияц
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Миллиардер Шестун пропал из тюрьмы: где его нашли
Смертельно больная невеста умерла за две недели до свадьбы
Кабаева объяснила провал России в художественной гимнастике на ОИ
элитная квартиразолотой лифтпродается квартира
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хотели бы жить в такой квартире?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Йота-штамм коронавируса распространяется на 25% лучше других
11:24:48 8/12/2021
Йота-штамм коронавируса распространяется на 25% лучше других
БердскКитайский агрегатор DiDi заманивает водителей такси из Бердска 8400 рублей за 12 часов работы
11:23:49 8/12/2021
Китайский агрегатор DiDi заманивает водителей такси из Бердска 8400 рублей за 12 часов работы
Самое мощное затмение 2021 года: Дата и особое значение лунного дня силы
11:20:46 8/12/2021
Самое мощное затмение 2021 года: Дата и особое значение лунного дня силы
Роскосмос требует от властей Сахалина восстановить памятник Гагарину
11:12:49 8/12/2021
Роскосмос требует от властей Сахалина восстановить памятник Гагарину
БердскКогда дожди с грозами уйдут из Новосибирска и Бердска, рассказываем
10:47:18 8/12/2021
Когда дожди с грозами уйдут из Новосибирска и Бердска, рассказываем
БердскПотерпевшей по делу о присвоении денег главным наркологом Бердска Светланой Емельяновой признали главврача ЦГБ Аллу Дробинскую
10:35:54 8/12/2021
Потерпевшей по делу о присвоении денег главным наркологом Бердска Светланой Емельяновой признали главврача ЦГБ Аллу Дробинскую
Россиянам младше 21 года запретят продавать крепкий алкоголь
10:30:05 8/12/2021
Россиянам младше 21 года запретят продавать крепкий алкоголь
БердскНовые данные о зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 12 августа
10:25:22 8/12/2021
Новые данные о зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 12 августа
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы: Традиции и запреты светлого праздника Матери Божией
10:20:05 8/12/2021
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы: Традиции и запреты светлого праздника Матери Божией
Водителя насмерть задавил велосипедиста в Новосибирске и сбежал
9:59:55 8/12/2021
Водителя насмерть задавил велосипедиста в Новосибирске и сбежал