Двоих сбежавших уголовников из изолятора в Истре поймали в Подольске
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Двоих сбежавших уголовников из изолятора в Истре поймали в Подольске

12:21:138/12/2021Фото: МВД Медиа
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Они прятались на съемной квартире в Подольске.

Еще троих заключенных ищут

Накануне в Подмосковье задержали двоих мужчин, которые 6 августа сбежали из изолятора временного содержания в Истре. 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в городе Подольске, где и были обнаружены оперативниками. Вместе с ними находились арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.

В настоящее время продолжается розыск остальных беглецов. Напомним, 6 августа, стало известно, что в подмосковном городе Истра из следственного изолятора сбежали пятеро заключенных. Среди них – опасный убийца, проходящий по делу о громком заказном покушении на бизнесмена.

По имеющимся данным, все произошло поздно ночью – с половины третьего до шести утра. Пока неизвестно, как задержанным ужалось все это провернуть. По одной и версий, они просто вышли через заднюю дверь изолятора.

Как отмечается, при себе у сбежавших заключённых не было оружия, во всяком случае, проверка показала, что ничего из стен СИЗО не пропало.

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