Для пациентов с коронавирусом нет баллонов с кислородом в аптеках Бердска. Как спасают родных в ЦГБ, рассказываем
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Для пациентов с коронавирусом нет баллонов с кислородом в аптеках Бердска. Как спасают родных в ЦГБ, рассказываем

5:08:348/12/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск/ pixabay
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Отметим, что месяц назад бердчанин Антон Иванов грозился облить себя бензином, так как его тяжелобольная мать нуждалась в этом жизненно важном препарате. Мать Антона скончалась, а потребность у людей в кислороде осталась.

Конкретный способ кислородной терапии при коронавирусе подбирается в зависимости от тяжести состояния пациента

В условиях пандемии коронавируса кислородные баллоны очень востребованы. По большей части, в современное время они необходимы больным коронавирусом. Наиболее серьезное осложнение, которое наблюдается у таких пациентов – поражение органов дыхания, сопровождающееся сухим кашлем, одышкой и ощущением дефицита воздуха в грудной клетке. При таких симптомах человеку просто необходима кислородная поддержка.

"Курьер. Среда. Бердск" выяснил, где в настоящее время в Бердске можно купить кислородные баллоны.

Совершив звонок в местные аптеки, журналист редакции получил неутешительные ответы. Выяснилось, что в большинстве случаев кислородные баллоны имеются в наличии 1-2 штуки, где-то их предоставляют под заказ, а где то они и вовсе: отсутствуют на складе.

О наличии "кислорода" в аптеках

Аптека "Озерки" ул. Ленина, 83

Как заверили редакцию по телефону, кислородные баллоны отсутствуют. Возможно оформление под заказ.

Телефон: 8 (800) 775-75-33.

"Аптека 54"

Баллоны с кислородом в данной сети в принципе отсутствуют.

Телефон: 8 (38341) 3-71-25.

"Фармакопейка", ул. Первомайская, 11

В наличии один 8-литровый баллон по 587 рублей. На складе больше нет.

Телефон: 8 (800) 200-97-07

"Аптека Бердская" ул. Ленина, 90; ул. Ленина, 15; Первомайская ул.11;Вокзальная ул. 52;ул.Карла Маркса 60/1; Пионерская ул.1; ул. Первомайская, 12; ул. Первомайская 121.

Как сообщил оператор, ни в одной "аптеке бердской" кислородных баллонов нет. Есть способ получить баллон с кислородом при заказе. В этом случае, доставка ожидается в течение 4 дней. Баллон вместимостью 8 литров стоит 402 рубля, 8 литров с маской 537 рублей, 16 литров - 578 рублей.
Телефон: 8(38341) 2‒25‒52 , 8 (38341) 2‒79‒46

Аптека "Медикон" ул. Ленина, 36

Один кислородный баллон в наличии, вместимостью 8 литров и стоимостью 440 рублей. По словам администратора, пока больше у поставщиков их нет.

Телефон: 8 (38341) 2-64-13

А что в ЦГБ?

Выяснив обстановку с наличием, а точнее отсутствием кислородных баллонов в аптеках, "Курьер. Среда. Бердск" решил выяснить, а какова ситуация в городской больнице Бердска. Есть ли дефицит с данными аппаратами в данном учреждении здравоохранения.

На вопрос редакции ответил руководитель пресс-центра ЦГБ Аркадий Ефимович.

- В ЦГБ проблем с кислородом на сегодняшний день нет. Есть контракт с производителем на поставку. Ежесуточно контракт полностью выполняется. Блоки, инфекционный госпиталь, реанимационное отделение - кислородом все оснащены, - заявил Аркадий 12 августа.

Что происходит с Антоном Ивановым, грозившему облить себя бензином из-за дефицита кислорода для его матери

Напомним, что ранее 12 июля Антон Иванов заявлял об условиях в инфекционном госпитале Бердска, где лежала его мать Татьяна Грекова. По словам Антона, в то время в больнице наблюдался явный дефицит баллонов с кислородом. Антон Иванов тогда даже грозился облить себя бензином лишь бы на него обратили внимание медики и предприняли меры по отношению к самому родному для него человеку. По причине опасной болезни COVID-19, мать Антона скончалась. Молодой человек дал совет людям, чьи родственники сейчас также находятся в непростой ситуации.

- Я бы посоветовал людям не молчать, а обращаться также в СМИ, выходить на федеральные каналы. Только так можно повлиять на органы здравоохранения,- сказал Антон.

Антон Иванов выразил благодарность людям, которые материально помогли ему с организацией похорон.

Стоит отметить, что ни о какой проверке Росздравнадзора в ЦГБ Бердска молодой человек не слышал. С ним никто не связывался и о проблеме с мамой никто не расспрашивал.

- Заявление было зарегистрировано и больше ни с Минздрава, ни с Росздравнадзора никто не звонил и не писал. И из прокуратуры больше не звонили. Не знаю, как там дело движется, - отметил Антон.

Кроме того, Антон Иванов произнес, что когда кислородные баллоны понадобились его маме, он их заказывал на "аптека. ру" и забирал их в аптеке на ул. Ленина, 11.

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