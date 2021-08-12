Для пациентов с коронавирусом нет баллонов с кислородом в аптеках Бердска. Как спасают родных в ЦГБ, рассказываем

В условиях пандемии коронавируса кислородные баллоны очень востребованы. По большей части, в современное время они необходимы больным коронавирусом. Наиболее серьезное осложнение, которое наблюдается у таких пациентов – поражение органов дыхания, сопровождающееся сухим кашлем, одышкой и ощущением дефицита воздуха в грудной клетке. При таких симптомах человеку просто необходима кислородная поддержка.
"Курьер. Среда. Бердск" выяснил, где в настоящее время в Бердске можно купить кислородные баллоны.
Совершив звонок в местные аптеки, журналист редакции получил неутешительные ответы. Выяснилось, что в большинстве случаев кислородные баллоны имеются в наличии 1-2 штуки, где-то их предоставляют под заказ, а где то они и вовсе: отсутствуют на складе.
О наличии "кислорода" в аптеках
Аптека "Озерки" ул. Ленина, 83
Как заверили редакцию по телефону, кислородные баллоны отсутствуют. Возможно оформление под заказ.
Телефон: 8 (800) 775-75-33.
"Аптека 54"
Баллоны с кислородом в данной сети в принципе отсутствуют.
Телефон: 8 (38341) 3-71-25.
"Фармакопейка", ул. Первомайская, 11
В наличии один 8-литровый баллон по 587 рублей. На складе больше нет.
Телефон: 8 (800) 200-97-07
"Аптека Бердская" ул. Ленина, 90; ул. Ленина, 15; Первомайская ул.11;Вокзальная ул. 52;ул.Карла Маркса 60/1; Пионерская ул.1; ул. Первомайская, 12; ул. Первомайская 121.
Как сообщил оператор, ни в одной "аптеке бердской" кислородных баллонов нет. Есть способ получить баллон с кислородом при заказе. В этом случае, доставка ожидается в течение 4 дней. Баллон вместимостью 8 литров стоит 402 рубля, 8 литров с маской 537 рублей, 16 литров - 578 рублей.
Телефон: 8(38341) 2‒25‒52 , 8 (38341) 2‒79‒46
Аптека "Медикон" ул. Ленина, 36
Один кислородный баллон в наличии, вместимостью 8 литров и стоимостью 440 рублей. По словам администратора, пока больше у поставщиков их нет.
Телефон: 8 (38341) 2-64-13
А что в ЦГБ?
Выяснив обстановку с наличием, а точнее отсутствием кислородных баллонов в аптеках, "Курьер. Среда. Бердск" решил выяснить, а какова ситуация в городской больнице Бердска. Есть ли дефицит с данными аппаратами в данном учреждении здравоохранения.
На вопрос редакции ответил руководитель пресс-центра ЦГБ Аркадий Ефимович.
- В ЦГБ проблем с кислородом на сегодняшний день нет. Есть контракт с производителем на поставку. Ежесуточно контракт полностью выполняется. Блоки, инфекционный госпиталь, реанимационное отделение - кислородом все оснащены, - заявил Аркадий 12 августа.
Что происходит с Антоном Ивановым, грозившему облить себя бензином из-за дефицита кислорода для его матери
Напомним, что ранее 12 июля Антон Иванов заявлял об условиях в инфекционном госпитале Бердска, где лежала его мать Татьяна Грекова. По словам Антона, в то время в больнице наблюдался явный дефицит баллонов с кислородом. Антон Иванов тогда даже грозился облить себя бензином лишь бы на него обратили внимание медики и предприняли меры по отношению к самому родному для него человеку. По причине опасной болезни COVID-19, мать Антона скончалась. Молодой человек дал совет людям, чьи родственники сейчас также находятся в непростой ситуации.
- Я бы посоветовал людям не молчать, а обращаться также в СМИ, выходить на федеральные каналы. Только так можно повлиять на органы здравоохранения,- сказал Антон.
Антон Иванов выразил благодарность людям, которые материально помогли ему с организацией похорон.
Стоит отметить, что ни о какой проверке Росздравнадзора в ЦГБ Бердска молодой человек не слышал. С ним никто не связывался и о проблеме с мамой никто не расспрашивал.
- Заявление было зарегистрировано и больше ни с Минздрава, ни с Росздравнадзора никто не звонил и не писал. И из прокуратуры больше не звонили. Не знаю, как там дело движется, - отметил Антон.
Кроме того, Антон Иванов произнес, что когда кислородные баллоны понадобились его маме, он их заказывал на "аптека. ру" и забирал их в аптеке на ул. Ленина, 11.