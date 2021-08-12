Пощечину дал россиянин журналисту Невзорову
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Пощечину дал россиянин журналисту Невзорову

12:18:208/12/2021Фото: скрин с видео
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Журналист не расценивает это как нападение.

Мужчина ударил журналиста по лицу

В Питере, на автограф-сессии с журналистом Александром Невзоровым произошло ЧП. Там мужчина ударил Невзорова по лицу.

На опубликованном в Telegram видео якобы за автографом к Невзорову подошел молодой человек и резко дал ему пощечину. Мужчину схватила охрана и увела в сторону от журналиста. Невзоров отметил выдержку и терпение агрессора, подчеркнув, что тот долгое время ожидал подходящего для нападения момента.

Чуть позже на место приехала Росгвардия, на нападавшего не стали задерживать, так как у журналиста не было к нему претензий. Журналист не расценивает это как нападение.

Ранее Невзоров был верующим, однако он изменил позицию и стал известен своим антиклерикализмом.

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