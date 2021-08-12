Пощечину дал россиянин журналисту Невзорову

В Питере, на автограф-сессии с журналистом Александром Невзоровым произошло ЧП. Там мужчина ударил Невзорова по лицу.
На опубликованном в Telegram видео якобы за автографом к Невзорову подошел молодой человек и резко дал ему пощечину. Мужчину схватила охрана и увела в сторону от журналиста. Невзоров отметил выдержку и терпение агрессора, подчеркнув, что тот долгое время ожидал подходящего для нападения момента.
Чуть позже на место приехала Росгвардия, на нападавшего не стали задерживать, так как у журналиста не было к нему претензий. Журналист не расценивает это как нападение.
Ранее Невзоров был верующим, однако он изменил позицию и стал известен своим антиклерикализмом.