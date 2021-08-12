Ядовитые гадюки "разгуливают" по Новосибирску и пугают жителей

Накануне в Новосибирске произошло ЧП. Там, местная жительница, прогуливаясь по парку «Березовая роща» наткнулась на ядовитую гадюку. Она сразу же сфотографировала змею и выложила пост в социальные сети. Также она отметила, что в администрации Дзержинского района города уже знают о проблеме и ищут пути ее решения.
Публикация появилась в группе АСТ-54 в социальной чети Вконтакте. В комментариях подписчики стали сразу же шутить по этому поводу. Кто-то посчитал, что «тещу забыли после пикника», другие написали, «что жена вышла на прогулку».
Отметим, гадюка – пугливая змея, кусает, как правило, в случае самооборонны, если Вы случайно ее потревожили. Для человека укус обыкновенной гадюки считается опасным, однако крайне редко приводит к летальному исходу. ... В подавляющем большинстве случаев последствия укуса исчезают через 2—4 дня.