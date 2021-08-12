74-летний пенсионер попала под колеса электрички под Бердском

Страшное ЧП произошло сегодня, 12 августа, рано утром. Как стало известно, между Бердском и Искитимом пенсионер попал под электричку. Об этом сообщает транспортная полиция. По их информации около 6 часов утра 74-летний пенсионер шел рядом с железнодорожными путями. В этот момент ехала электричка, машинист которой увидел человека и примени экстренное торможение. Но, к сожалению, избежать столкновения не удалось.
- Работники железной дороги доставили пострадавшего на станцию Бердск, где мужчину ожидала бригада скорой помощи. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, - сообщили в транспортной полиции.
Напоминаем, безопасным расстоянием для движения вдоль железнодорожного пути считается пять и более метров до ближайшего рельса.