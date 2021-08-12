Кто хочет поменять свою жизнь, дерзайте и не бойтесь, будет всё классно!
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Кто хочет поменять свою жизнь, дерзайте и не бойтесь, будет всё классно!

12:32:538/12/2021
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Как-то писала, что хочу разойтись с мужем, 17 лет сидела дома и не работала. Так вот, жизнь свою изменила кардинально.

Женщина счастлива

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:

Как-то писала, что хочу разойтись с мужем, 17 лет сидела дома и не работала. Так вот, жизнь свою изменила кардинально. Сначала разошлась с мужем, устроилась на работу. Оказалось не так уж и сложно, если ты знаешь свое дело и любишь свою работу. Муж всё-таки вернулся и хочет вернуть семью, просил прощения и т. д. Дети самостоятельные, молодцы и умнички. Короче жизнь заиграла новыми красками. Хочу выразить свою большую благодарность девочкам из этой группы, которые меня поддерживали, спасибо, девочки! И хочу пожелать всем, кто хочет поменять свою жизнь, дерзайте не бойтесь, хуже не будет, будет только всё классно!!!

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