Кто хочет поменять свою жизнь, дерзайте и не бойтесь, будет всё классно!

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Как-то писала, что хочу разойтись с мужем, 17 лет сидела дома и не работала. Так вот, жизнь свою изменила кардинально. Сначала разошлась с мужем, устроилась на работу. Оказалось не так уж и сложно, если ты знаешь свое дело и любишь свою работу. Муж всё-таки вернулся и хочет вернуть семью, просил прощения и т. д. Дети самостоятельные, молодцы и умнички. Короче жизнь заиграла новыми красками. Хочу выразить свою большую благодарность девочкам из этой группы, которые меня поддерживали, спасибо, девочки! И хочу пожелать всем, кто хочет поменять свою жизнь, дерзайте не бойтесь, хуже не будет, будет только всё классно!!!