Новосибирская область встретила поезд-музей «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны»
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Новосибирская область встретила поезд-музей «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны»

12:46:258/12/2021Фото: poyezd-pobedy.ru
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Посещение экспозиции осуществляется организовано небольшими группами с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Над техническим оснащением музея работала команда из более чем 70 художников

12 августа на первую платформу железнодорожной станции «Новосибирск-Главный» прибыл поезд-музей «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны». В течение трех дней новосибирцы, зарегистрировавшись на сайте акции, смогут увидеть экспозицию о войне, науке и подвиге народа в военные годы. Для гостей акции организованы научно-познавательные мероприятия.

Новосибирск – 74-я остановка по маршруту поезда-музея, 61-й город и 39-й регион. Экспозиция, размещенная в вагонах поезда, представлена иммерсивной инсталляцией и содержит многофигурные композиции в скульптуре. В каждом вагоне поезда-музея содержится уникальная история о событиях военных лет, исторические факты и воспоминания людей. Мультимедийное сопровождение выставки включает 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают воздушные бои и массированные танковые атаки, картины походной солдатской жизни и воспоминания мирного довоенного времени. Экспозиция представляет также научные достижения, открытия и прорывные разработки отечественных ученых, которые внесли свой весомый вклад в Победу и развитие мировой науки.

Для посетителей поезда, ожидающих экскурсию, в здании железнодорожного вокзала работает научно-познавательная площадка Информационного центра по атомной энергии Новосибирска. Здесь можно с помощью «Детектора знаний» проверить свою осведомленность о научных открытиях и разработках советских ученых, сделанных в годы Великой Отечественной войны, узнать новые факты об атомных технологиях в игре «Тайны атома», восстановить хронологическую цепочку научных открытий в «Хронографе», вспомнить названия физических величин с помощью огромной тематической дженги и сделать селфи с одним из основателей атомной отрасли Игорем Курчатовым.

Посещение экспозиции осуществляется организовано небольшими группами с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Попасть на экскурсию можно только при наличии бесплатного электронного билета, который можно получить, зарегистрировавшись на официальном сайте http://poyezd-pobedy.ru/. Регистрация предоставляет возможность просмотра экспозиции одному взрослому и двум его детям в возрасте от 6 лет.

Акция проходит в рамках Года науки и технологий, в числе ее организаторов – Министерство науки и высшего образования РФ, общественные организации, волонтерский корпус. На территории региона акция проходит при поддержке Правительства Новосибирской области. Официальные хештеги акции: #ПоездПобеды #ПоездПобеды54

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