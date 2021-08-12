Что произошло в День Ашура?
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Что произошло в День Ашура?

2:20:158/12/2021Фото: Wikimedia Commons
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Для шиитов это очень траурный день, посвященный памяти имама Хусейна. Для них пост в этот деньги является обязательным.

день Ашура
В траурный день положено заниматься благотворительностью, даже подавая воду

Ежегодно в десятый день священного месяца мухаррам у мусульман отмечается памятная дата - День Ашура. Ашура в переводе означает "десять". Одни говорят, что такое название получилось из того, что это десятый день месяца, другие - что из-за того, что Аллах подарил 10 благостей мусульманам, в виде благоприятных дней, когда правоверные могут соблюдая пост заслужить милость Аллаха.

Считается, что в этот день произошло несколько значимых для мусульман событий:

В этот день были созданы мир и небеса, первый человек на земле, в этот же день человек получил благословение на совершение добрых и хороших дел, состоялась прибытие ковчега, построенного Ноем, в этот же день был спасён пророк Муса (Моисей) , а также был убит имам Хусейн - внук пророка Мухаммеда.

Шииты и сунниты отмечают этот день по разному. Сунниты в этот день выдерживают пост, который является необязательным, но добровольным, в честь спасения пророка Мусы. Также вспоминается, как Адам получил прощение за свой смертный грех, а потому этот день сунниты отмечают более празднично, нежели шииты. У них принято в этот день накрывать праздничный стол, угощать родственников и тех, кто нуждается в помощи.

Для шиитов это очень траурный день, посвященный памяти имама Хусейна. Для них пост в этот деньги является обязательным. Проводится в этот день поминальные обряды, воспроизводится реконструкция событий той битвы, в которой был убит внук пророка Мухаммеда, а также вспоминают страшную жажду, которую испытывали во время битвы последователи имама Хусейна. Довольно часто шииты в этот день устраивают самобичевание, избивая себя цепями до крови. Широко распространена благотворительность в этот день, основным ритуалом совершения которой является раздача кувшинов с водой бедным и нищим семьям - там где до сих пор есть проблемы с водоснабжением.

Для выдерживания поста мусульмане выбирают либо 9 и 10 день мухаррама, либо 10 и 11 день.

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