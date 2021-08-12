Автолюбитель из Новосибирска сбил лося по дороге из Академгородка. Смотрите видео
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Автолюбитель из Новосибирска сбил лося по дороге из Академгородка. Смотрите видео

1:02:368/12/2021Фото: Стоп-кадр с видео
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Животное самостоятельно пыталось встать на ноги.

Лось лежал под дождем

Очевидцы вызвали к месту происшествия ветеринаров. Животное, по словам подписчика, сначала пыталось встать на ноги, но затем смиренно лежало под ливнем. Люди в результате ДТП не пострадали.

Отметим, штрафа за сбитого лося нет, но водитель выплачивает компенсацию ущерба, который нанес государству. По закону дикие животные — государственная собственность. Кто будет платить деньги, зависит от того, есть ли у водителя полис ОСАГО:

есть полис — платит страховая компания. ДТП со сбитым на дороге лосем — страховой случай. Полис страхует гражданскую ответственность водителя и помогает компенсировать ущерб в такой ситуации. Егеря возьмут данные водителя и запросят деньги в страховой.

нет полиса или его срок истек — платит водитель. Владелец машины несет ответственность за риски, связанные с управлением авто, и ущерб, который нанес с помощью машины. Если полиса нет, ответственность не застрахована — платить придется самостоятельно. Компенсация за убийство лося без лицензии — 80 000 рублей.

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