Телеведущий Николай Корженевский находился на борту рухнувшего Ми-8 на Камчатке. Жив ли он?
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Телеведущий Николай Корженевский находился на борту рухнувшего Ми-8 на Камчатке. Жив ли он?

1:24:018/12/2021Фото: pixabay
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Вертолет ушел на дно Курильского озера.

Телеведущий находился на борту вертолета

На борту рухнувшего вертолета Ми-8 на Камчатке находился журналист и экономист Николай Корженевский. К частью, ему удалось спастись. Корженевский - экономист, ведущий новостей на телеканале "Россия-24", ранее вел программу "Экономика. Курс дня".

Напомним, 12 августа, на Камчатке потерпел крушение вертолет МИ-8. Как стало известно, все произошло в Кроноцком заповеднике. Вертолет перевозил туристов – на борту находились 13 пассажиров и 3 члена экипажа.

По данным некоторых источников, во время полета обнаружилась техническая неисправность, экипаж попытался совершить вынужденную посадку в условиях сильного тумана, но допустил ошибку, и вертолет упал в озеро.

Чуть позже в администрации заповедника сообщили, что вертолет ушел на дно Курильского озера.
- После падения вертолет полностью ушел под воду. Выжившие, до девяти человек, смогли самостоятельно выбраться и оказались на поверхности воды, откуда их подняли сотрудники заповедника. Еще семь человек не смогли выбраться и, скорее всего, погибли, так как вода очень холодная, - рассказали представители заповедника.

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