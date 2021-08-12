На два метра вниз из-за мощного ливня обрушилась дорога в поселке под Бердском. Смотрите видео
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На два метра вниз из-за мощного ливня обрушилась дорога в поселке под Бердском. Смотрите видео

1:56:068/12/2021,Алина БуроваФото: Скриншот с видео Оксаны
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Местные жители утверждают, что сначала узнали об отключении света в домах , а после на них обрушилось еще одно неприятное известие.

Обрушение земли к поселку Агролес

Дорога в поселок Агролес под Бердском обрушилась. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщила местная жительница Оксана. В редакцию сибирячка предоставила и видео свидетельствующее о масштабах обрушения земли.

- Вот так дорога обрушилась. Я не знаю, как мы тут будем ездить,- комментирует на видео Оксана.

Как рассказала женщина, о произошедшем она с семьей узнала утром. Она предполагает, что дорога обрушилась из-за мощного ливня 11 и 12 августа.

- С утра узнали, что света нет, так еще и дорога обрушилась около 2-х метров вниз. Там только одна машина может ехать. Ехать страшно. Едешь и не знаешь, вдруг еще с краю она обрушится. Посмотрела там вроде какой-то ручеек течет и по всей видимости, он не укреплен поэтому вот сейчас его потоками сверху водой и смыло,- произнесла Оксана сегодня, 12 августа.

Впрочем, когда дорогу отремонтируют пока неизвестно.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.

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От редакции

Ужас?

Аноним, 12 августа 2021 7:08:48
по видео ничего не понятно.
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