На два метра вниз из-за мощного ливня обрушилась дорога в поселке под Бердском. Смотрите видео

Дорога в поселок Агролес под Бердском обрушилась. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщила местная жительница Оксана. В редакцию сибирячка предоставила и видео свидетельствующее о масштабах обрушения земли.
- Вот так дорога обрушилась. Я не знаю, как мы тут будем ездить,- комментирует на видео Оксана.
Как рассказала женщина, о произошедшем она с семьей узнала утром. Она предполагает, что дорога обрушилась из-за мощного ливня 11 и 12 августа.
- С утра узнали, что света нет, так еще и дорога обрушилась около 2-х метров вниз. Там только одна машина может ехать. Ехать страшно. Едешь и не знаешь, вдруг еще с краю она обрушится. Посмотрела там вроде какой-то ручеек течет и по всей видимости, он не укреплен поэтому вот сейчас его потоками сверху водой и смыло,- произнесла Оксана сегодня, 12 августа.
Впрочем, когда дорогу отремонтируют пока неизвестно.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.