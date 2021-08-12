Стартовые составы «Челси» и «Вильярреала» приняли участие в матче Суперкубка УЕФА

Вчера, 11 августа, в Белфасте Северной Ирландии состоялся матч Суперкубка УЕФА-2021. В нем приняли участие стартовые составы «Челси» и «Вильярреала».
Стартовый состав «Челси»: Менди — Зума, Чалоба, Рюдигер — Канте, Ковачич — Хадсон-Одои, Зиеш, Хаверц, Алонсо — Вернер.
Запасные: Кепа, Кристенсен, Жоржиньо, Тьяго Силва, Абрахам, Пулишич, Лофтус-Чик, Маунт, Чилуэлл, Джеймс, Аспиликуэта, Эмерсон.
Стартовый состав «Вильярреала»: Асенхо — Педраса, Пау Торрес, Альбиоль, Фойт — Морено, Капу, Тригерос — Диа, Морено, Пино.
Запасные: Рульи, Марио Гаспар, Морланес, Алькасер, Иборра, Эступиньян, Х. Куэнка, Раба, Пенья, Манди, Мой Гомес, Ниньо.
Отметим, что матч завершился со счетом 1:1.