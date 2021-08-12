Фекальная катастрофа: Канализационный коллектор Бердска рванет в любой момент, заявил директор КБУ 
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Фекальная катастрофа: Канализационный коллектор Бердска рванет в любой момент, заявил директор КБУ 

1:43:118/12/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Последняя коммунальная авария в районе Нового поселка показала, что напорный коллектор находится в «предынфарктном состоянии». Отремонтировать в случае прорыва трубы не представляется возможным.

Сотни метров канализационного коллектора в Бердске заменили за последние три года после ЧС

Иначе как катастрофой назвать ситуацию с бердским канализационным коллектором нельзя. Каждый год на трубопроводе происходят разного масштаба ЧП. Речкуновка, ТЦ «Орбита», улицы Ушакова, Рогачева, Морская, Боровая, Ленина - и это только за последние три года. Некоторые из аварий признавали чрезвычайной ситуацией. Чиновники говорят о 80% изношенности канализационного коллектора в Бердске, который построен в 1968 году.

Авария в разгар пляжного сезона

Последний раз рвануло в районе Нового поселка в разгар пляжного сезона-2021. 1 июля фекальные стоки из коллектора по склону потекли на берег и в Обское море. На следующий день муниципальный Комбинат бытовых услуг Бердска остановил поток фекальных вод. Позже Росприроднадзор заявил, что вредных примесей в акватории Новосибирского водохранилища в районе фекальной аварии не обнаружено. Но люди купались на популярном пляже в районе железнодорожной станции Береговой, не дождавшись результатов анализов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». КБУ придется заплатить крупный штраф.

- Причиной аварии стал треснувший тройник в месте соединения коллектора из Бердска и коллектора поселка Геологов. В аварийном режиме мы аварию устранили. Но требуется принимать решение о серьезном ремонте системы канализации, потому что весь город зависит от нормального функционирования коллектора, - настаивает директор КБУ Анатолий Пронюшкин.

Ситуация предынфарктная

По его словам, существующий коллектор может рвануть в том месте в любое время. А тогда случится катастрофа — сточные воды со всего Бердска окажутся на поверхности.
- Хорошего там ничего нет. Это катастрофа. Но самое страшное, что фактически мы ничего не можем сделать. Сегодня там ситуация предынфарктная. Никто не может сегодня сказать, где там и когда рванет, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Пронюшкин.

Как он пояснил, параллельно из Бердска к очистным сооружениям Новосибирска идут две ветки напорного канализационного коллектора. Одна относительно новая — диаметром 800 мм — вдоль трассы Р-256, а вторая — старая железобетонная диаметром 1000 мм — прямо под дорогой. Когда-то сначала закопали трубу, а сверху проложили федеральную трассу. Оба коллектора рабочие.

На расстоянии от Бердска до так называемой Вшивой горки расположены 6 насосных станций, которые двигают бердские сточные воды в Новосибирск. Но они врезаны только в новый коллектор. Соответственно, нет возможности при аварии переключиться на второй, находящийся в резерве. Поэтому отсутствует техническое решение для перевода фекальных стоков из Бердска на другую нитку коллектора, чтобы залатать дыру в случае прорыва.

- Мы должны иметь возможность эксплуатировать и ремонтировать инженерное сооружение — вывести его на время из работы. А мы не можем этого сделать, так как врезок в старый коллектор нет. Все врезано в один и мы не можем переключить, - пояснил директор КБУ.

Длина бердского участка напорного канализационного коллектора 4,5 км. Давление в нем составляет 4,2 кг. То есть в трубе постоянно находится 7,5 тыс. кубометров фекальных стоков. И чтобы отремонтировать коллектор, этот объемов стоков нужно куда-то сбросить.
- Должна быть отдельная емкость, куда можно было бы завести стоки, перекачать их в резерв. Но этого ничего нет. Мы не можем отремонтировать коллектор, потому что нет возможности его опорожнить. А под давлением никакие работы невозможны — технологию не обманешь, - рассказал Анатолий Пронюшкин.

КБУ попробовал использовать в качестве резервной емкости брошенный еще лет 30 назад коллектор — третий, проходящий параллельно действующим. Но оказалось, что он тоже находится под давлением, да еще и под уклон, поэтому пришлось от этой затеи отказаться.

- Мы думали, что труба пустая — столько лет не эксплуатируется. Когда мы рассматривали это техническое решение, 2 июля отключили воду часа на полтора, чтобы дополнительно не поступали стоки. Но теперь я четко знаю, что когда рванет, емкости промежуточной нет. И это мы зафиксировали актом с министерством ЖКХ и энергетики — технической возможности ремонтировать напорный канализационный коллектор нет, - констатировал Анатолий Пронюшкин.

По его словам, отключение всего Бердска от воды, чтобы не было стоков, не поможет, поскольку труба должна быть пустая. Какой выход? Ведь есть серьезный риск затопить Новосибирск и Обское море бердским фекалиями.

В конце июня 2021 года прохудилось место сварки на стыке труб в районе Нового поселка. И фекалии потекли наружу. По словам Пронюшкина, для него остается загадкой, почему до Новосибирского водохранилища доходила кристально чистая вода без специфического запаха. Видимо, прошла естественный фильтр из травы, грунта и песка.

Сейчас заткнули дырку уплотнителем, установив новую запорную арматуру. Пока ремонтировали, ассмашина откачивала стоки из ямы.
- Приварили несколько швейлеров, забили уплотнителем, он напитался водой, расширился, и остановилась утечка. Но это не сварка шва, а временное решение. Поэтому мы решили вырыть яму, сделать опалубку, арматуру и сделать саркофаг из гидроскопичного бетона. На сегодня другого варианта нет. Но это временное решение, лет на 5-7. Когда прокладывали коллекторы, думали, что они вечные, - отметил директор КБУ.

Человеческие фекалии самые опасные

Фекальные воды всего города без какой-либо обработки протекают 58 км до очистных сооружений, расположенных в 10 км от Новосибирска в поселке Кудряшовском. Таким образом, бердская система водоотведения тесно связана с новосибирской. По словам замдиректора по эксплуатации новосибирского «Горводоканала» Владимир Гусев централизованное канализование в столице Сибири является самой крупной за Уралом: более КНС, около 1500 км канализационных сетей. Они собирают сточные воды Новосибирска, в том числе Академгородка, а также Бердска и других пригородных населенных пунктов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», человеческие фекалии являются самыми опасными. Например, коронавирус сохраняется в испражнениях больного человека две недели, они переносят кишечные инфекции и вирус гриппа.

Схема отвода фекальных вод Бердска к очистным сооружениям

Вода из канализации бежала в Обское море

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От редакции

Ключница коллектор прокладывала?

Аноним, 12 августа 2021 7:07:32
Когда прокладывали коллекторы, думали, что они вечные
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когда прокладывали коллекторы, не рассчитывали, что благодетель будет строить квадратные метры исключительно для своего обогащения на эту же инфраструктуру
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