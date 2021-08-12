Когда в дома Бердска вернут электричество после массовой аварии, стало известно

Вице-мэр Бердска Жанна Шурова взяла на контроль ситуацию с массовым отключением света в городе. Напомним. авария произошла в районе 9.30 утра 12 августа. От электроэнергии после ливня отключены жилые дома и административные здания по ул. К. Маркса, ул. Вокзальной, ул. Островского, части домов в микрорайоне Белокаменном и Южном, в районе ТЦ "Астор".
В некоторые дома уже вернулось электричество.
- По информации РЭС Бердска, дома подключают к электроэнергии частями, - отметила в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" днем 12 августа Жанна Шурова.
Отмечается, что в течение часа электричество вернут в обесточенные дома по ул. К. Маркса.
Нет, на Суворова до сих пор нет света