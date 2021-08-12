Когда в дома Бердска вернут электричество после массовой аварии, стало известно
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12.08
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Когда в дома Бердска вернут электричество после массовой аварии, стало известно

1:37:188/12/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В некоторых домах свет уже появился.

Бердск обесточен уже несколько часов

Вице-мэр Бердска Жанна Шурова взяла на контроль ситуацию с массовым отключением света в городе. Напомним. авария произошла в районе 9.30 утра 12 августа. От электроэнергии после ливня отключены жилые дома и административные здания по ул. К. Маркса, ул. Вокзальной, ул. Островского, части домов в микрорайоне Белокаменном и Южном, в районе ТЦ "Астор".

В некоторые дома уже вернулось электричество.

- По информации РЭС Бердска, дома подключают к электроэнергии частями, - отметила в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" днем 12 августа Жанна Шурова.

Отмечается, что в течение часа электричество вернут в обесточенные дома по ул. К. Маркса.

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От редакции

В вашем доме появился свет?

Аноним, 12 августа 2021 7:22:21
Да. К какому году мы "откатились" по износу всех коммуникаций, оказывается уже пожили в процветающей стране, на дне, а "с низу стучатся"!..
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Аноним, 12 августа 2021 7:23:45
НВР:
Нет, на Суворова до сих пор нет света
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