Пациент умер после скачка электроэнергии в ковидном госпитале
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Пациент умер после скачка электроэнергии в ковидном госпитале

1:49:268/12/2021Фото: pixabay
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Еще три человека находятся в тяжелом состоянии.

В больнице произошел скачок напряжения

Накануне в больнице Абхазии произошло ЧП – там скончался пациент. Как выяснилось, произошло это из-за скачка электроэнергии. Известно, что все случилось в Гудаутском госпитале в Абхазии, где лечат пациентов с COVID-19. Еще три человека после этого находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура проводит доследственную проверку по факту данного инцидента, уточнил глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба в эфире Абхазского государственного телевидения.

Отмечается, что из-за перебоев с электричеством две реанимационные палаты в блоке инфекционного отделения госпиталя оказались без света.

- Больным незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия, но, к сожалению, они не увенчались успехом, пациент 1957 года рождения умер, еще трое - в тяжелом состоянии, - пояснил Бутба.

По данным оперштаба, в Гудаутском госпитале на стационарном лечении находятся 159 пациентов, 34 из которых - в тяжелом состоянии. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии, по последним данным, превысило 23 тысячи случаев, 18 427 выздоровели, 334 скончались.

Напомним, недавно 11 человек скончались после поломки трубы с кислородом в Северной Осетии.

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