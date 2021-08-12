Пациент умер после скачка электроэнергии в ковидном госпитале

Накануне в больнице Абхазии произошло ЧП – там скончался пациент. Как выяснилось, произошло это из-за скачка электроэнергии. Известно, что все случилось в Гудаутском госпитале в Абхазии, где лечат пациентов с COVID-19. Еще три человека после этого находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура проводит доследственную проверку по факту данного инцидента, уточнил глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба в эфире Абхазского государственного телевидения.
Отмечается, что из-за перебоев с электричеством две реанимационные палаты в блоке инфекционного отделения госпиталя оказались без света.
- Больным незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия, но, к сожалению, они не увенчались успехом, пациент 1957 года рождения умер, еще трое - в тяжелом состоянии, - пояснил Бутба.
По данным оперштаба, в Гудаутском госпитале на стационарном лечении находятся 159 пациентов, 34 из которых - в тяжелом состоянии. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии, по последним данным, превысило 23 тысячи случаев, 18 427 выздоровели, 334 скончались.
Напомним, недавно 11 человек скончались после поломки трубы с кислородом в Северной Осетии.