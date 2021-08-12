Запрещенные виды работ на даче по лунному календарю в знаке Скорпиона 14 и 15 августа 2021 года
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Запрещенные виды работ на даче по лунному календарю в знаке Скорпиона 14 и 15 августа 2021 года

3:20:488/12/2021Фото: pixabay
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Знак Скорпиона для дачников несет только положительные моменты - он является одним из нескольких очень плодородных знаков. К тому же Луна находится в фазе роста.

петрушка
В выходные можно посеять свежую зелень

В эти выходные для дачников и огородников запрещенных работ очень мало, поскольку такие благоприятные дни для работы на земле выпадают очень редко. Сошлись два положительных фактора, такие как фаза растущей Луны и очень плодородный знак зодиака Скорпион, который "приютил" Луну на оба выходных дня.

В эти выходные можно будет заняться посевом любых видов зелени для еды в настоящее время, а также для замораживания зеленых запасов на зиму. Можно высаживать даже лук для получения зеленого пера. Можно посеять укроп, все виды салатов, шпинат.

Разрешается в эти два дня сеять огурцы на рассаду либо сразу в теплицу для того, чтобы собирать урожай глубокой осенью. Также в теплицу можно посадить рассаду цветной капусты, либо посеять ее семенами.

Для внесения удобрений и проведения подкормок дни также хорошо подходят, причем удобрения и подкормки разрешены как минеральные, так и органические. Если малина отплодоносила - можно вырезать ветви, которые на следующий год не дадут урожая.

В саду разрешена высадка клубники, скашивание газона. Можно высадить многолетние и клубнелуковичные цветы, розы тоже хорошо приживутся.

Из неблагоприятных видов работ сегодня выкапывание картофеля для зимнего хранения. Можно собирать надземный урожай, заниматься заготовками, не связанными с термической обработкой продуктов, например засол или квашение. Маринование неблагоприятно.

Хорошо сушить лекарственные травы и производить сбор семян.

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