Родной дедушка сдал в полицию младенца. Спасал дочь от позора
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Родной дедушка сдал в полицию младенца. Спасал дочь от позора

2:11:378/12/2021Фото: pixabay
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Гражданин Кыргызстана якобы нашел на автобусной остановке "Автобаза Госкино" на Алтуфьевском шоссе малыша.

Младенца якобы нашли на остановке

Вчера, 11 августа, в Москве произошло ЧП. Примерно в 2 часа гражданин Кыргызстана якобы нашел на автобусной остановке "Автобаза Госкино" на Алтуфьевском шоссе младенца. Мужчина отнес новорожденного в центр временного содержания несовершеннолетних, откуда его перевезли в больницу.

Но как позже выяснилось, мужчина является родным дедушкой малыша. Выяснилось, что так 44-летний мужчина хотел уберечь дочь от позора. Как оказалось, он недавно стал дедушкой. Но только после того, как ее 20-летнюю дочь Эркайым похитил влюбленный соотечественник. После этого пара поженилась, но в РФ брак не регистрировали. Позднее молодая жена забеременела и 4 августа родила первенца. Муж вдруг пропал. В итоге отец решил "отбелить" репутацию дочери.

Но он не подумал, что полиция начнет отсматривать камеры видеонаблюдения и никакого младенца на остановке не обнаружит.

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