Бывшая жена Эминема попыталась покончить жизнь самоубийством
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Бывшая жена Эминема попыталась покончить жизнь самоубийством

2:17:188/12/2021Фото: скрин с видео
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Сотрудникам полиции пришлось ее усмирять из-за агрессии.

Экс-жена Эминема совершила попытку суицида

Бывшая супруга репера из Америки Эминема попала в больницу после попытки суицида и конфликта со стражами порядка. Известно, что 30 июля соседи вызвали полицию и медиков в дом Ким Скотт в Мичигане, сообщив о суицидальном поведении женщины. По словам источника, 46-летняя экс-супруга хип-хоп-артиста была настолько агрессивна, что сотрудникам правоохранительных органов пришлось ее усмирить, однако медикам так и не удалось провести осмотр на месте.

Приехавшие правоохранители нашли на полу много крови. После этого ее госпитализировали, но сейчас она уже восстанавливается дома.

Ким Скотт и Эминем познакомились в школе в конце восьмидесятых, в 1999 году они поженились. Через два года пара разошлась и снова сошлась в 2006 году, однако новый брак продлился несколько месяцев. У экс-супругов также есть общая дочь Хэйли Джейд, которой уже исполнилось 25 лет.

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