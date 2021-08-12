Бывшая жена Эминема попыталась покончить жизнь самоубийством

Бывшая супруга репера из Америки Эминема попала в больницу после попытки суицида и конфликта со стражами порядка. Известно, что 30 июля соседи вызвали полицию и медиков в дом Ким Скотт в Мичигане, сообщив о суицидальном поведении женщины. По словам источника, 46-летняя экс-супруга хип-хоп-артиста была настолько агрессивна, что сотрудникам правоохранительных органов пришлось ее усмирить, однако медикам так и не удалось провести осмотр на месте.
Приехавшие правоохранители нашли на полу много крови. После этого ее госпитализировали, но сейчас она уже восстанавливается дома.
Ким Скотт и Эминем познакомились в школе в конце восьмидесятых, в 1999 году они поженились. Через два года пара разошлась и снова сошлась в 2006 году, однако новый брак продлился несколько месяцев. У экс-супругов также есть общая дочь Хэйли Джейд, которой уже исполнилось 25 лет.