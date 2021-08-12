АО «Искитимцемент» отмечено Дипломом Правительства Новосибирской области

Церемония награждения состоялась в преддверии Дня строителя в Министерстве строительства Новосибирской области. Министр строительства Иван Шмидт поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником и вручил дипломы Правительства Новосибирской области представителям лучших предприятий региона.
«Несмотря на сложную ситуацию в стране, строительная отрасль Новосибирской области продолжает развиваться уверенными темпами. Последние несколько лет мы лидируем по объемам вводимого в эксплуатацию жилья в Сибирском федеральном округе, занимаем ведущие позиции и в общероссийском рейтинге», – отметил министр строительства НСО Иван Шмидт.
Сегодня АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») перевыполняет плановые показатели по производству и реализации продукции, в срок реализует мероприятия ремонтной кампании, проекты, направленные на повышение уровня экологической безопасности производства и улучшение качественных характеристик продукции, осваивает выпуск новых видов цемента. В настоящее время продукция предприятия используется на строительстве таких крупных инфраструктурных объектов, как четвертый мост через реку Обь и Ледовый Дворец Спорта для проведения молодежного Чемпионата мира по хоккею в 2023 году.
«Эта награда – признание заслуг трудового коллектива, подтверждение востребованности выпускаемого цемента и его высокого качества, – комментирует управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – У предприятия впереди много интересных проектов и амбициозных планов. Уверен, что высокий профессионализм и богатый практический опыт работников позволят справиться с поставленными задачами».
Материалы предоставлены пресс-службой АО «Искитимцемент»