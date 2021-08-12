"Не верим, что он преступник и злодей": Родители особенных детей собрали более 10 подписей в поддержку обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки врача-психиатра ЦГБ Бердска

Родители особенных детей продолжают сбор подписей под коллективным письмом в поддержку задержанного по подозрению в изнасиловании 16-летней пациентки детского врача-психиатра ЦГБ Бердска. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 30-летнему врачу Мартину Егояну инкриминируют изнасиловании 16-летней пациентки на территории пляжа “Дюны”. Известно, что это произошло 4 августа. Заявление в полицию написала мать пострадавшей. Уголовное дело было возбуждённое по ч. 3 ст. 131 УК РФ - изнасилование несовершеннолетней - передано в СУ СК Бердска. Врач задержан, с ним проводятся следственные действия.
Постановлением судьи Бердского городского суда Новосибирской области Натальи Агеевой от 7 августа 2021 года в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 4 октября 2021 года.
Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили, а глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов взял дело под личный контроль. Об усилении контроля за расследованием преступления сообщили в ведомстве. Стоит отметить, что по данным источника "Курьер. Среда. Бердск", доктор лишь приставал к девушке, но факта изнасилования не было.
Известно, что задержанный дополнительно принимает пациентов в частной клинике "Vita", где подрабатывает около года. Замечаний по его работе у руководства клиники нет, пациенты на него никогда не жаловались. В клинике воздержались от комментариев "Курьер. Среда. Бердск".
При этом родители детей уверены во враче, как в ответственном и честном человеке, который не мог пойти на такой поступок.
- У нас совершенно нет информации по существу дела, никто из нас не знаком с потерпевшей и ее матерью. У всех нижеподписавшихся дети состоят длительное время на учете у детского психиатра. Все мы хотим отметить, что Мартин Егоян ведет себя всегда исключительно профессионально и корректно, тактично, - сообщают в письме родители.
Стоит отметить, что на 12 августа родители собрали более 10 подписей.
- Многие из нас не могут из дома лишний раз выйти. Но тех, кто подписывают письмо поддерживают их родственники. У кого не только мамы, но и бабушки ходили на прием к врачу, не могут поверит, что он преступник и злодей, - отметила мама особенного ребенок в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" 12 августа.
Также родители отмечают, что задержанный всегда относился к детям с ментальными нарушениями с пониманием. И всегда готов был принять и оказать квалифицированную помощь, проявив искренний интерес к состоянию здоровья ребенка.
- До его появления в первой детской поликлинике Бердска, можно было прийти на прием к психиатру и просидеть у дверей весь день безрезультатно. Без возможности даже поговорить со врачом, - сообщается в коллективном письме.
От редакции:
"Курьер. Среда. Бердск" готов выслушать и рассказать позицию родственников или адвоката Мартина Егояна. Звоните и пишите на номер 8983-878-90-10.Или на почту bkurer@mail.ru.