Советник губернатора Красноярского края назвал местных жителей "кучей дерьма" и "плаксивым сбродом"

Советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов назвал жителей края «плаксивым сбродом» и «кучей дерьма». Ему не понравилось то, как отреагировали жители региона на пост фигуриста Алексея Ягудина, в котором он написал, что не заметил смога в городе.
- Я почитал комменты в Инстаграме Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? — написал советник губернатора. — Человек с утра такой просыпается и думает — блин, я ж еще не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться! Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек „в режиме черного неба“. Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд.
Отметим, что через несколько минут он удалил свой пост.