Секретное письмо мэру Бердска от спикера горсовета: Щебенение улицы после выборов будет неактуальным
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Секретное письмо мэру Бердска от спикера горсовета: Щебенение улицы после выборов будет неактуальным

3:37:488/12/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Глава бердских депутатов Владимир Голубев удивился огласке письма «для служебного пользования». Он не связывает требование с выборами. И говорит о безответственности должностных лиц.

Депутат Владимир Голубев стал спикером горсовета в сентябре 2020 года
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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В канцелярии бердской мэрии 5 августа официально зарегистрировали письмо на имя главы города Евгения Шестернина от председателя городского Совета депутатов Бердска Владимира Голубева. Он требует от мэра ощебенить улицу Ключевую, которая находится на его избирательном округе в Южном микрорайоне. 11 августа письмо перенаправили в управление ЖКХ, видимо, на исполнение. Письмо со всеми печатями и подписями есть в редакции "Курьер. Среда. Бердск".

Голубев напомнил Шестернину, что в планах работы на этой улице стояли в июне 2021 года. Но на дворе август, а до сих пор ничего не сделано. Забота об избирателях, конечно, похвальна. Более того, спикер горсовета подчеркивает в письме, что невыполнение обещанного подрывает авторитет исполнительной и представительной власти города.

Но смущает последнее предложение: «Прошу Вас обратить на это внимание, так как после 20 сентября 2021 года эти работы будут уже неактуальны». Напомним, что накануне этой даты, 19 сентября, состоятся выборы депутатов горсовета Бердска. Однако сам Владимир Голубев не привязывает ощебенение Ключевой с переизбранием депутатского корпуса.

Спикер горсовета был удивлен тому, что письмо руководителя одной ветви власти руководителю другой вдруг оказалось в открытом доступе. По словам Голубева, обращение имеет сугубо конфиденциальный характер и носит гриф «для служебного пользования».

- Стоит эта дата, потому что должны были сделать до 17 июня по распоряжению главы. Поэтому я и написал, что работы должны быть произведены до 20 сентября. Это письмо в принципе не должно было попасть ни вам, ни кому-либо еще. Оно адресовано лично главе от председателя Совета депутатов. Уголовное дело что ли заводить о том, как утекло это письмо? - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 12 августа Владимир Голубев, подчеркнув, что письмо не имеет отношения к привлечению голосов избирателей на грядущих выборах.

По его мнению, речь, скорее, идет о безответственности должностных лиц за исполнение поручений и своих прямых обязанностей.

- Не хотят работать! Ведутся торги (для поиска подрядчика по щебенению — при. ред.) уже третий раз. Никто не заявляется на эти торги, вот в чем проблема. По контракту необходимо ощебенить 5 или 7 улиц, если не ошибаюсь, по всему Бердску, - сообщил спикер горсовета.

Он заявил, что нормальный проезд по Ключевой важен для всех жителей Южного микрорайона, поскольку по ней горожане могут выехать в центральную часть города, минуя пробки.

Есть шанс того, что Ключевую и другие улицы Бердска посыплют щебнем до выборов. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 11 августа стало известно, что Новосибирская область в ближайшее время получит 1 млрд рублей на первоочередные социальные задачи.

В их числе отсыпка дорог в частном секторе Бердске. Губернатор Андрей Травников акцентировал, что такая просьба поступила от бердчан. Щебенение стоит в наказах избирателей. Дескать, асфальт до холодов сделать не успеем, а отсыпат можно до октября-ноября.

Дополнительное деньги из федерального бюджета потратят не только на отсыпку грунтовых дорог, но и ремонт тротуаров, оборудование для школ и социальное жилье для врачей и учителей.

- Прописаны условия расходования этих средств: их нужно распределить быстро и на наиболее острые социальные задачи, которые есть в муниципалитетах Новосибирской области, - заявил глава региона.

Он поручил министру финансов и налоговой политики региона Виталию Голубенко оперативно довести средства на решение обозначенных вопросов до муниципалитетов – без софинансирования с их стороны.

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После выборов можно не щебенить?

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